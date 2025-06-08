الأحد 08 يونيو 2025
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محافظ الإسكندرية يُتابع جهود الأجهزة التنفيذية خلال أيام العيد

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية

تابع الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، سير العمل والخدمات المُقدمة للمواطنين خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك، مُشددًا على رفع كفاءة جميع القطاعات الخدمية والمرافق العامة. 

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تأتي هذه المتابعة في إطار الاستعدادات المكثفة للمحافظة لاستقبال موسم صيف 2025.

وصرح المحافظ بأن استعدادات العيد تُمثل "تجربة عملية" للاستعدادات غير المسبوقة الجارية في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لصيف 2025. 

وأكد حرص المحافظة على تقديم موسم صيفي متميز يتضمن خدمات متكاملة، ممتعة، منظمة، وآمنة، تُلبي احتياجات أهالي الإسكندرية وزوارها.

 

في سياق متصل، شدد الفريق أحمد خالد على جميع الجهات التنفيذية على ضرورة تكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة. وكلف مسؤولي مركز السيطرة وغرفة العمليات بالمتابعة الفورية والتنسيق الكامل مع رؤساء الأحياء والمديريات الخدمية والمرافق وجميع الأجهزة التنفيذية للتعامل السريع مع أي حالات طوارئ خلال فترة إجازة العيد.

 

وتنفيذًا لتوجيهات الفريق أحمد خالد، كشفت محافظة الإسكندرية عن الأجواء الاحتفالية على الشواطئ والميادين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وقد توافد الآلاف من المواطنين للاستمتاع بالعيد في "عروس البحر الأبيض المتوسط"، حيث تم توثيق مختلف الفعاليات والأنشطة.

وقد تم رصد جميع الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث جرى تدعيم أبراج المراقبة على طول الشواطئ لزيادة الرقابة وضمان سلامة الرواد. كما تم تزويد الشواطئ بألعاب جديدة مثل "الراكيت" لإضافة المزيد من المتعة للزوار. هذا بالإضافة إلى متابعة التمركزات الإسعافية على طول الكورنيش وداخل الشواطئ لضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ صحي، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة.

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الفريق أحمد خالد الاسكندرية موسم صيف

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