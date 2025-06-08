المدير الفني لـ سان جيرمان يطالب بصفقة كبرى من الدوري الإنجليزي

دخل مسئولو نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بطل دوري أبطال أوروبا، في منافسة مع الزمن، لتلبية رغبات لويس إنريكي المدير الفني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

لاعب بورنموث مطلوب في باريس سان جيرمان

وأشار فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات، إلى أن البي إس جي لديه رغبة قوية في ضم إيليا زابارني مدافع بورنموث، وتبقى المفاوضات مستمرة مع النادي الإنجليزي.

وأضاف رومانو عبر حسابه الرسمي على منصة إكس "لم يتوصل الناديان لاتفاق بعد، رغم أن زابارني أبدى رغبة في الانتقال إلى باريس سان جيرمان".

وكشف أيضا أن لويس كامبوس المستشار الرياضي للنادي الباريسي، لديه مرشح آخر لتعزيز خط دفاع الفريق خلال الصيف الجاري.

وسبق أن باع نادي بورنموث، مدافعه الإسباني دين هويسين، إلى ريال مدريد، قبل أسابيع قليلة.

يذكر أن زابارني (22 عاما) مدافع منتخب أوكرانيا، انتقل إلى صفوف بورنموث في شتاء 2023 قادما من دينامو كييف.

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