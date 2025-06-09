أداء متباين للبورصة المصرية خلال تعاملات مايو وأول يونيو.. سوق المال يستعيد توازنه، وخبراء: تحسن شهية المستثمرين الأجانب لتلك الأسباب

البورصة المصرية، شهدت البورصة المصرية خلال مايو وأول يونيو أداءً متباينًا اتسم بالتقلب النسبي في بعض الجلسات، مع محافظة المؤشرات الرئيسية على اتجاه صاعد مدعوم بعدد من العوامل الاقتصادية والمالية الإيجابية.

فعلى مدار شهر مايو، سجل مؤشر EGX30 المؤشر الرئيس ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة تقارب 9% لينهي الشهر عند مستوى 32,696 نقطة، وهو ما يعكس تحسّن شهية المستثمرين، خصوصًا المؤسسات الأجنبية، تجاه السوق المصرية، في ظل توقعات إيجابية بمزيد من الاستقرار الاقتصادي وتراجع تدريجي لمعدلات التضخم.

حركة مؤشر EGX30

ومن جانبه، قال الدكتور نبيل فرج خبير أسواق المال: إن التعاملات خلال أول يونيو، واصلت أداءها المتماسك، حيث استقر مؤشر EGX30 عند مستويات تتراوح بين 32,600 و32,700 نقطة في أول أسبوعين من الشهر شهدت بعض الجلسات عمليات جني أرباح طبيعية دفعت المؤشر للتراجع مؤقتًا إلى نحو 32,243 نقطة، إلا أن السوق استعاد توازنه سريعًا بدعم من عمليات شراء مؤسساتية، خاصة من قبل المستثمرين الأجانب الذين سجلوا صافي شراء بلغ أكثر من 98 مليون جنيه في بعض الجلسات، مع تحركات واضحة نحو الأسهم القيادية في قطاعات البنوك، الاتصالات، والصناعة.

أحجام التداول

وعلى صعيد أحجام التداول، أشار فرج إلى أن المؤشرات شهدت تذبذبًا ملحوظًا؛ حيث انخفضت السيولة في بعض الجلسات لتصل إلى 2.6 مليار جنيه، بينما عادت للارتفاع تدريجيًا مع تحسن معنويات السوق.

وتابع قائلا: ساهمت عدة عوامل في تعزيز أداء البورصة خلال هذه الفترة، أبرزها الاستقرار النسبي في سعر الصرف، وتوقعات بخفض أسعار الفائدة خلال بداية النصف الثاني من العام، إلى جانب التقييمات الجذابة للعديد من الأسهم بعد فترات من التراجعات النسبية.

عودة السيولة إلى السوق

كما لعبت عودة السيولة إلى السوق، بعد انتهاء بعض الطروحات العامة والخاصة، دورًا محوريًا في دعم المؤشرات، خصوصًا مع تركّز عمليات الشراء في أسهم المقاولات والطاقة.

وأضاف الدكتور نبيل فرج قائلا: على مستوى المؤشرات الأخرى، حقق مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة مكاسب قوية قاربت 16% منذ بداية العام وحتى نهاية مايو، وهو ما يعكس تحسن النشاط في شريحة الأسهم ذات السيولة المنخفضة، كما ارتفع مؤشر EGX100 بنسبة 15% مدفوعًا بتحركات متباينة من جانب المستثمرين الأفراد المصريين، بينما لم يشهد مؤشر EGX33 تغيرًا يذكر.

ماذا حدث فى تعاملات نهاية الأسبوع؟

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الأربعاء آخر جلسات الأسبوع قبل وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك، وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.309 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 32677 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 40772 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 14670 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 9725 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 13189 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 3385 نقطة.

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البورصة المصرية فى بداية النصف الثاني من العام 2025

ومن جانبها، أضافت الدكتورة هدى المنشاوي أن البورصة المصرية دخلت بداية النصف الثاني من العام 2025، وهي في وضع فني ومالي قوي نسبيًا، وسط تفاؤل المستثمرين ببيئة اقتصادية أكثر استقرارًا، وبدعم مستمر من تدفقات أجنبية تدريجية.

ومع استمرار هذه الاتجاهات، من المرجح أن تواصل السوق سعيها نحو مستويات مقاومة جديدة قرب حاجز 33,000 نقطة، في ظل متابعة دقيقة من قبل المستثمرين لأي مؤشرات تتعلق بسعر الفائدة، أو التطورات الجيوسياسية، أو أداء الأسواق الإقليمية والعالمية

وأشارت المنشاوي خبيرة أسواق المال إلى أن البورصة المصرية تأثرت بعمليات بيع من قبل المستثمرين المحليين والعرب، في ظل حالة من الترقب للأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية، كما ساهمت التغيرات في أسعار الصرف وأسعار الفائدة في توجيه سلوك المستثمرين خلال الجلسة.

ما هي أهم التوقعات المستقبلية في السوق؟

وتوقعت المنشاوي أن تستمر حالة التذبذب في أداء البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية ومع ذلك، قد تشهد بعض القطاعات والأسهم فرصًا للنمو، خاصة في حال تحسن المؤشرات الاقتصادية وزيادة ثقة المستثمرين، حيث تعكس المؤشرات حالة من الحذر والترقب بين المستثمرين، مع تباين في أداء القطاعات، مما يستدعي متابعة دقيقة للتطورات الاقتصادية والاستثمارية خلال الفترة المقبلة.



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هدى المنشاوي، فيتو

كواليس تداولات منتصف الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الثلاثاء جلسة منتصف الأسبوع وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.292 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 32355 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 40376 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 14524 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 9694 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 13120 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 3378 نقطة.

أهم ما جاء فى تعاملات جلسة الإثنين

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الإثنين، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.288 تريليون جنيه.

وهبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.54% عند مستوى 32325 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.57% عند مستوى 40382 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.53% عند مستوى 14512 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.23% عند مستوى 9587 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.07% عند مستوى 13021 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.20% عند مستوى 3366 نقطة.

تفاصيل حركة تعاملات أول يونيو

وكانت قد تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الأحد أول جلسات شهر يونيو. وربح رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.293 تريليون جنيه.

وهبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 32500 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 40612 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 14589 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 9564 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 13012 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 3360 نقطة.

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