العائلات تتصدر المشهد، إقبال كبير على جنينة الأسماك في ثالث أيام العيد (صور)

شهدت جنينة الأسماك اليوم الأحد، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك 2025، إقبالًا كثيفًا من العائلات للاحتفال بأجواء العيد.

ورصدت عدسة فيتو تصدر العائلات المشهد، حيث افترشوا المِلايات والأغطية على المسطحات الخضراء، حاملين معهم صناديق الطعام والمشروبات.

ولم يقتصر الأمر على الكبار فقط، فقد كانت الفرحة تسيطر على وجوه الأطفال الذين استغلوا المساحات الشاسعة في الحديقة للعب بحرية، فيما انطلق البعض منهم نحو ملاهي الحديقة، بينما فضل آخرون اللعب بالكرة في المساحات المفتوحة.

احتفالات عيد الاضحى

احتفالات ثالث أيام العيد

وشهدت محافظتا القاهرة والجيزة، اليوم الأحد، في ثالث أيام عيد الأضحى، إقبالًا على الحدائق والمتنزهات العامة من قبل العائلات مع أطفالهم، على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة.

احتفالات عيد الاضحى

ولجأ عشراتٌ من الشباب إلى الرحلات النيلية كوسيلة للاحتفال بثالث أيام عيد الأضحى المبارك، حيث وجدوا في مياه النيل ملاذًا آمنًا من موجة الحر الشديدة التي تجتاح البلاد.

احتفالات عيد الأضحى

كما شهدت الحديقة الدولية بالقاهرة اليوم، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، ألوانًا مبهجة من مظاهر احتفال الأطفال بالعيد، حيث تحولت مساحاتها الخضراء وممراتها الواسعة إلى مضمار للعب بالباتيناج.

وأقبل الأطفال على اللعب بالباتيناج وسط ممرات الحديقة الدولية بمدينة نصر، فرغم ارتفاع درجة حرارة الجو، إلا أن ذلك لم يوقفهم عن التسابق معًا فوق عجلاتهم الصغيرة.

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