بفرمان من المحافظ، استمرار عمل المرافق الخدمية خلال عيد الأضحى بشمال سيناء

قرر اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء استمرار عمل أجهزة المرافق والخدمات طوال أيام عيد الأضحى المبارك، والتركيز على المرافق الخدمية والأجهزة الحيوية مثل الكهرباء والتموين والصحة ومرافق المياه والصرف الصحى والدفاع المدنى والمرور والمطافئ والأمن.

توجيهات محافظ شمال طوال أيام عيد الأضحى



ووجه المحافظ بأن يكون هناك مدير مسؤول فى كل قطاع، وتنظيم الإجازات بالنسبة لباقى العاملين وفقا لجدول النوبتجيات المعدة من قبل.

وأعلن المحافظ عن تشكيل غرف عمليات فرعية بكل مديرية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، وغرف عمليات مركزية بكل مجلس مدينة، وربطها أيضا بغرفة عمليات المحافظة وباقى الأجهزة والمرافق لضمان سرعة الاتصال بها واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة.



كما أصدر المحافظ توجيهاته بضرورة توافر احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم خلال أيام العيد، بجانب ضخ كميات من السلع الأساسية والمواد الغذائية واللحوم والخضراوات خلال أيام العيد.



وشدد المحافظ على الالتزام بذبح الاضاحي في الأماكن المخصصة وعدم الذبح في الشوارع واتخاذ كافة الغجراءات القانونية لردع المخالفين.



أشار المحافظ إلى رفع كفاءة الانارة في كافة الشوارع والطرق المحيطة بالمساجد وساحات الصلاة وإجراء الصيانة اللازمة لكافة أعمدة الإنارة.

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