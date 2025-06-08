الأحد 08 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

صبري عبدالمنعم يكشف لـ فيتو تفاصيل حالته الصحية بعد تدهورها أمس

صبري عبدالمنعم
صبري عبدالمنعم

كشف الفنان صبري عبدالمنعم في تصريحات لفيتو من داخل غرفة العناية المركزة تفاصيل حالته الصحية في الوقت الحالى بعد تدهورها أمس.

 وأكد أن الأطباء حاليًا يتابعون حالته بعلاج مكثف كي تتم تصفية المياه المتواجدة على الرئة، وأشار في حالة عدم الاستجابة للعلاج سيتم إجراء عملية بذل لهذه المياه.


وأضاف: أخضع حاليا لجلسات الأكسجين بغرفة العناية المركزة، كي يتحسن مستوى الأكسجين في الدم، لأن تأثر الرئة بالماء يجعل هناك صعوبة بالتنفس.

تفاصيل مسلسل "برغم القانون"

ومن أهم الأعمال التي قدمها عبد المنعم خلال الفترة الأخيرة مسلسل "برغم القانون"، حيث قدم فيه شخصية مؤثرة أضفت بعدًا دراميًّا مميزًا على العمل.

ومسلسل "برغم القانون" هو عمل درامي اجتماعي تشويقي تدور أحداثه حول سيدة تواجه العديد من التحديات والصعوبات في حياتها، مما يضطرها لاتخاذ قرارات صعبة "برغم القانون".

ويشارك في بطولته عدد من النجوم البارزين مثل: هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، ونبيل علي ماهر، إلى جانب مجموعة أخرى من الفنانين. العمل من تأليف نجلاء الحديني ومن إخراج شادي عبد السلام.

 

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