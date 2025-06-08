شاهد، مراحل فرز وتعبئة محصول العنب في محطات الأقصر استعدادا لتصديره

قدمت بوابة فيتو بثا مباشرا من داخل محطة العنب بمحافظة الأقصر، رصدت خلاله مراحل التعبئة والتغليف لمحصول العنب استعدادا لتصديره إلى أوروبا.

مراحل التعبئة والتغليف لمحصول العنب في الأقصر



وبعد دخول محصول العنب إلى المحطة يمر بعدة مراحل، الأولى الاستقبال لفحص الحالة والتأكد من نسبة السكر 15٪، ومن ثم منطقة الانتظار في طقس بارد لخفض درجه حرارته إلى 20 مئوية، ثم تتم عمليات التعبئة والتغليف والتي تشمل إعادة فحص كامل مرة أخرى وأيضا والوزن ووضعه في العلبة البلاستيك، ومن ثم إلى التبريد السريع وأخيرا إلى مرحلة الحفظ في درجة حرارة ثابتة قدرها 0% لحين التصدير إلى السوق الأوروبي.

وانطلق موسم حصاد العنب الذي بدأ منتصف شهر مايو، ويستمر حتى نهاية شهر يونيو، وتستمر عملية جني العنب يوميًا بدءًا من الساعة 3 فجرًا حتى الثامنة صباحًا، قبل ارتفاع درجات الحرارة، لكون قطف العنب لابد أن يتم في درجات حرارة لا تزيد عن 25 درجة مئوية، ويتم حفظ العنب مباشرةً في برادات للحفاظ على درجة الحرارة القياسية المطلوبة.

وقال المهندس محمد علي العديسي: إن العنب بعد زراعته وقدوم موعد الحصاد في نهاية شهر مايو يتم توفير العمالة اللازمة للجنى من السيدات والفتيات والشباب، بمتابعة وقتية من المهندسين خلال الحصاد، ويتم تجميع كميات العنب فى سيارات عبارة عن مبردات لكي يجرى نقلها لمركز التعبئة المتخصص فى مدينة طيبة، حيث إن ذلك المركز متخصص فى جعل العنب يعيش أطول فترة ممكنة للتصدير للخارج، ليعيش العنب فى درجة حرارة منخفضة جدا، حتى مرحلة التوريد للخارج لأجود الأصناف ليغزو العنب المصرى أسواق أوروبا.

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