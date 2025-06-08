حكيم نجم الدورة الـ22 لمهرجان أوسلو للموسيقى العالمية

يعود الفنان الشعبي حكيم من جديد إلى المهرجانات العالمية الكبرى، بمشاركته في حفل ضخم، ضمن فعاليات مهرجان أوسلو للموسيقى العالمية في ثاني مشاركة له بالمهرجان، والرابعة التي يغني فيها بدولة النرويج، بعد مشاركته بالغناء في حفل توزيع جوائز نوبل للسلام، وأيضا إحيائه لواحدة من الحفلات الهامة هناك.

حكيم نجم الدورة الـ 22 لمهرجان أوسلو

مهرجان أوسلو للموسيقى العالمية أقيمت دورته الأولى عام 1994 وفي إعلانه عن الحفل حدد المهرجان مجموعة من أشهر الأغنيات التي شكلت محطات بارزة في مشوار حكيم الغنائي مثل ( ولا واحد ولا ميه، والسلامو عليكو، آه ياقلبي، والليلة ليلتك).

حكيم أعرب عن سعادته وفخره بمشاركته في المهرجان الذي يدعو سنويا نجوم الغناء العالميين أصحاب التجارب الموسيقية المختلفة، مشيرا إلي أن المهرجان يحتفي سنويا بالموسيقي الشعبية من جميع أنحاء العالم ويوجه الدعوة للنجوم لتقديم عروضهم في 14 موقعًا مختلفًا في أوسلو في مجموعة متنوعة من الأنواع الموسيقية بما في ذلك الشعبي والجاز الأفريقي والسامبا والشانسون الفرنسي والإلكترونيكا والهيب هوب.

يشار إلى أن مهرجان أوسلو للموسيقي العالمية يقام منتصف شهر أكتوبر من كل عام وسبق ان شارك في حفلاته عدد من أبرز المطربين والموسيقيين العالميين وقدم فنانون من جميع أنحاء العالم موسيقى مثل الفلامنكو، والسول النيجيري، والفادو، والإلكترونيكا، والهيب هوب والبلوز الحلو.

جدير بالذكر أن حكيم سبق أن شارك بالغناء في العديد من مهرجانات العالم الغنائية مثل صن دانس الغنائي و حفل توزيع جوائز نوبل للسلام ومنتدى دافوس الاقتصادي ووقف ليغني على أكبر مسارح العالم وفي مقدمتها مسرح الأوليمبيا بباريس.

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