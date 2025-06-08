كأس العالم للأندية، مواجهات قوية للعرب في الجولة الأولى

الأهلي، أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025، خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة في التاريخ.

وتشهد بطولة كأس العالم للأندية مشاركة 5 فرق عربية وهي: الأهلي والترجي التونسي والوداد المغربي والهلال السعودي والعين الإماراتي.

مواجهات الفرق العربية في الجولة الأولى

وتشهد الجولة الأولى من دور المجموعات مواجهات قوية للفرق العربية كالتالي:

الأهلي × إنتر ميامي - الأحد 15 يونيو | 3 صباحا

فلامنجو × الترجي التونسي - الثلاثاء 17 يونيو | 4 صباحا

مانشستر سيتي × الوداد المغربي - الأربعاء 18 يونيو | 7 مساء

ريال مدريد × الهلال - الأربعاء 18 يونيو | 10 مساء

العين الإماراتي × يوفنتوس - الخميس 19 يونيو | 4 صباحا

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