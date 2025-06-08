الأحد 08 يونيو 2025
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مصرع شخص وإصابة 13، دفن ضحية التصادم بطريق مصر– الإسماعيلية

حوادث الطرق، فيتو
حوادث الطرق، فيتو

صرحت النيابة العامة بدفن جثمان ضحية حادث التصادم المروع الذي وقع صباح اليوم بين أتوبيس وميكروباص على طريق مصر – الإسماعيلية الصحراوي، في الاتجاه المؤدي إلى القاهرة، وأسفر عن مصرع شخص وإصابة 13 آخرين بجروح وكدمات متفرقة في أنحاء متفرقة من الجسد.

مصرع وإصابة 4 أشخاص صدمتهم سيارة في الشرقية

قرارات النيابة العامة بشأن حادث تصادم طريق مصر – الإسماعيلية الصحراوي

وأمرت النيابة بالاستعلام عن حالة المصابين الذين تم نقلهم إلى كل من: المركز الطبي العالمي ومستشفى العاشر من رمضان الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

 كما وجهت بإجراء تحاليل كشف تعاطي المخدرات لسائقي الأتوبيس والسيارة الميكروباص للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

وكانت هيئة الإسعاف قد دفعت بعدد من سيارات الطوارئ فور وقوع الحادث، حيث تم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بدر، تحت تصرف النيابة العامة.

وباشرت الجهات المختصة التحقيقات الموسعة في الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

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