منافذ "أمان" توفر اللحوم بأسعار مخفضة بمناسبة عيد الأضحى (صور)

شهدت منافذ "أمان" التابعة لوزارة الداخلية إقبالًا واسعًا من المواطنين، بعد طرح كميات كبيرة من اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة تناسب مختلف شرائح المجتمع.

وتأتى هذه الخطوة ضمن خطة شاملة لتعزيز الحماية الاجتماعية، حيث توفر "أمان" اللحوم الطازجة والمجمدة بجودة عالية وتخفيضات ملموسة مقارنة بالأسواق، ما يسهم فى تخفيف الأعباء المعيشية خاصة على الأسر الأولى بالرعاية.

قوافل غذائية مجانية بالمناطق الحضارية الجديدة

وفى ذات السياق، أطلقت وزارة الداخلية قوافل إنسانية لتوزيع عبوات سلع غذائية مجانية على قاطني المناطق الحضارية الجديدة، من بينها: (الأسمرات - أهالينا - المحروسة - روضة السيدة زينب - معًا - الخيالة)، وذلك ضمن جهود الوزارة المتواصلة فى تقديم أوجه الرعاية الاجتماعية والإنسانية؛ فى إطار مبادرة "كلنا واحد"، وتحت رعاية رئيس الجمهورية، وحرصًا من وزارة الداخلية على رفع الأعباء عن كاهل المواطنين مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

ويأتى ذلك استمرارًا للدور المجتمعى الذى تضطلع به وزارة الداخلية، وتفعيلًا لمبادرات الدعم الإنسانى التى تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية وتوفير مظلة حماية اجتماعية تليق بالمواطن المصري، خاصة فى المناسبات الدينية والاجتماعية الكبرى.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.