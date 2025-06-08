أنشطة رياضية وثقافية وعروض العرائس، استمرار فعاليات “العيد أحلى” بمراكز شباب الدقهلية (صور)

تواصل مراكز الشباب بالدقهلية، لليوم الثالث على التوالي من أيام عيد الأضحى المبارك، فعاليات مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب، من خلال تنفيذ مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والعروض والعرائس وتقديم الهدايا لهم داخل مراكز الشباب، فى إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بفتح مراكز الشباب أمام النشء والشباب والمواطنين مجانًا طوال أيام اجازة عيد الأضحى المبارك.

مراكز الشباب بالدقهلية ترسم الفرحة والبهجة على وجوه النشء والشباب فى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك

فيما شهدت مراكز الشباب بالمنصورة ومنية النصر وبنى عبيد ودكرنس والسنبلاوبن وشربين، والمنزلة، والمطرية، واجا ومبت غمر، وبلقاس،وباقي الإدارات الفرعية، إقبالًا كبيرًا طوال أيام عيد الأضحى المبارك، وزادت الكثافة في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك لما تقدمه مراكز الشباب من خدمات متنوعه وأنشطة وبرامج ترفيهيه تحوذ اعجاب الأسرة المصرية بالدقهلية، من حيث التطور في البنية التحتية بالهيئات الشبابية، بالإضافة إلى المشاركة في البرامج والأنشطة والفعاليات المنفذه داخل مراكز الشباب بالمجان والشعور بالأمان داخل مراكز الشباب حتى أصبحت بالفعل مراكز خدمة مجتمعية كما ارادها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

الإقبال كبير في مراكز الشباب على مستوى محافظة الدقهلية

ومن جانبها أعربت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، عن سعادتها البالغة بالإقبال الكبير الذي شهدته مراكز الشباب على مستوى محافظة الدقهلية، وأثنت على القائمين على العمل داخل مراكز الشباب والمجهود الرائع المبذول خلال أجازة العيد، والدور الرائع الذى يقوم به المركز الاعلامي بالمديرية، والمسئولين الإعلاميين بالإدارات الفرعية، حتى يخرج العمل بهذه الصورة التى تليق بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.

فقرات ترويحية وفنية واستعراضية وعروض للعرائس

هذا وتشهد فعاليات مبادرة العيد احلى بمراكز الشباب فى اليوم الثالث من أيام عيد الأضحى المبارك، العديد من الفقرات والبرامج والأنشطة، وتشمل فقرات ترويحية وفنية واستعراضية وعروض للعرائس، وفقرات للساحر، وتوزيع الهدايا على الأطفال، وتكريم الفائزين في الألعاب الرياضية، يتخللها ممارسة الرواد والأعضاء للخدمات الموجودة بالمراكز من ملاهٍ وألعاب ترفيهية وتنس طاولة وبلياردو وكرة قدم وألعاب إلكترونية، وممارسة السباحة.

الجدير بالذكر أن فعاليات اليوم الثالث من مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب بالدقهلية، تأتي فى إطار المبادرة التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» للعام الرابع على التوالي، من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، برعاية وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ويتم تنفيذها بجميع مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، احتفالا بعيد الاضحى المبارك، وفتح مراكز الشباب أمام المواطنين للمشاركة في الأنشطة والفعاليات بمراكز الشباب بالمجان.

وتأتى تنفيذ مبادرة العيد احلى بمراكز الشباب فى يومها الثالث للعام الرابع على التوالي بالدقهلية، برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والدكتور خالد مسعود وكيل أول الوزارة ـ رئيس قطاع الشباب، والدكتور سيد حزين رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف طارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، وعصام رمضان مدير الإدارة العامة للشباب.

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