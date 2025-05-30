الجمعة 30 مايو 2025
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افتتاح مسجد الرحمة في السنبلاوين بالدقهلية (صور)

افتتاح مسجد الرحمة
افتتاح مسجد الرحمة بالدقهلية، فيتو

شارك أحمد عبد العظيم رئيس مجلس مركز ومدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، اليوم في افتتاح مسجد الرحمة بعزبتي العبسي وفايز التابعين لقرية أبو قراميط بالسنبلاوين في محافظة الدقهلية.

بتكلفة 7 ملايين مراسم افتتاح مسجد الرحمة في السنبلاوين بالدقهلية 

 

وجاء ذلك بحضور وفد مديرية الأوقاف بمحافظة الدقهلية نواباََ عن  وزير الأوقاف  أسامة الأزهري، وأعضاء مجلسي النواب والشوري والقيادات التنفيذية اللواء أركان حرب  أحمد العوضي عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، واللواء هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعه والرى والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، محمد عبدالمعطي عضو مجلس الشيوخ 
 

 

كما حضر اللواء راضي عبدالمعطي رئيس جهاز حماية المستهلك السابق وعضو هيئة التدريس بأكاديمية الشرطة ومسؤول ملف حقوق الإنسان بوزارة الداخلية سابقًا والعميد  حسن أمين سليمان مدير اصدار الرقم القومي بالدقهلية، والمهندس محمد السيد وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية
والمحاسب على حسن وكيل وزارة التموين بالدقهلية، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية وسط حضور جماهيرى كبير

افتتاح مسجد الرحمة بحضور رجل أعمال سعودي 

 مسجد الرحمه  المقام على مساحة ٣٢١م مربع بتكلفة إجمالية بلغت 7 ملايين جنيه تبرعا من أحد رجال الأعمال السعوديين برفقة اللواء ممدوح أحمد حسانين.

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احمد عبد العظيم أحمد العوضي الامن القومي بمجلس النواب الدفاع والأمن القومي الثروة الحيوانية أسامة الأزهري اللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة القيادات التنفيذية المحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين جهاز حماية المستهلك هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة مركز ومدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية

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