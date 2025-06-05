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رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بالمستشفيات الجامعية خلال عيد الأضحى

مستشفيات جامعة المنصورة،
مستشفيات جامعة المنصورة، فيتو

أعلن الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، رفعَ درجة الاستعداد إلى الحدِّ الأقصى، وإعلانَ حالة الطوارئ في جميع المستشفيات الجامعية، وأقسام الطوارئ والاستقبال، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك؛ حرصًا على ضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية والطبية للمواطنين على مدار الساعة.

توافر الكوادر الطبية والتمريضية في مواقع العمل

ووجَّه رئيس الجامعة بضرورة توافر الكوادر الطبية والتمريضية في مواقع العمل دون انقطاع، وزيادةِ أعداد الأطباء المناوبين في أقسام الاستقبال والطوارئ، والأقسام الجراحية، إلى جانب تشكيلِ فرقٍ طبية احتياطية بمختلف التخصصات.

متابعة انتظام وجودة الخدمة الصحية المُقدَّمة في المستشفيات

كما أكَّد رئيس الجامعة تكليفَ إدارة المستشفيات الجامعية بمتابعة انتظام وجودة الخدمة الصحية المُقدَّمة في المستشفيات والمراكز الطبية، والتأكُّد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وضمانِ جاهزية الأجهزة الطبية، وكافة المرافق الخدمية.

جاهزية غرف العمليات وأقسام الرعاية المركزة، والمعامل

 

وشدَّد على ضرورة التأكُّد من جاهزية غرف العمليات، وأقسام الرعاية المركزة، والمعامل، وأقسام الأشعة، وتوافر أكياس الدم بمختلف فصائلها ومشتقاتها في بنوك الدم.

 

مراجعة أعمال الصيانة لجميع الأجهزة الطبية وغير الطبية

ووجَّه الدكتور شريف خاطر بضرورة مراجعة أعمال الصيانة لجميع الأجهزة الطبية وغير الطبية، والمولِّدات الكهربائية، وخزَّانات الأكسجين، والمصاعد، وأجهزة الدفاع المدني؛ لضمان استمرارية العمل بكفاءة، دون أية معوِّقات، والحفاظ على سلامة المرضى والعاملين.

 

استمرار التنسيق الكامل بين إدارة المستشفيات الجامعية ومديرية الصحة بالدقهلية

وأشار رئيس الجامعة إلى استمرار التنسيق الكامل بين إدارة المستشفيات الجامعية ومديرية الصحة بالدقهلية، بما يضمن تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين، والتعاملَ السريع مع أي حالات طارئة، وضمانَ جودة الخدمة وسلامة المرضى خلال فترة إجازة العيد.

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