مدير بني عبيد التعليمية بالدقهلية خلال تفقد امتحانات الإعدادية: هدفنا مصلحة الطالب (صور)

أجرى أشــرف الغرباوي مدير إدارة بني عبيد التعليمية في محافظة الدقهلية جولة تفقد خلالها سير امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسى 2024/ 2025، في إطار الحرص على حسن سير امتحانات الشهادة الإعدادية والتأكد من توفير الأجواء الملائمة للطلاب.



وجاء ذلك فى إطار متابعته المستمرة لانضباط سير الامتحانات، ومتابعة تنفيذ التعليمات والإجراءات والقواعد المنظمة لها وخاصة وصول الأسئلة لمختلف اللجان وانتظام حضور الطلاب والملاحظين داخل اللجان الامتحانية، وذلك تنفيذا ً لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وتعليمات المهندس محمد الرشيدي مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية وبسيوني محمد بسيوني وكيل المديرية.



واستهل مدير الإدارة التعليمية جولته، بتفقد لجان الامتحانات بمدرسة إبراهيم عبد الهادي ومدرسة مجمع بني عبيد الإعدادي، واطمأن من الطلاب على مستوى الامتحان، ووضوح الاسئلة، حيث أكد الطلاب على سهولة أسئلة الامتحان ووضوحها.

كما التقى بعدد من أولياء الأمور أثناء خروجه من المدرسة، وتحدث معهم حول الامتحان، وطمأنهم على مستوى الامتحانات ووجه لهم رسالة للطلاب وأولياء الأمور، قال فيها: " ثقوا أننا معكم في كل خطوة.. هدفنا الأول هو مصلحة الطالب، ولن نسمح أن يعوقه شيء عن تحقيق النجاح.. التزموا بالهدوء، واجتهدوا، وكونوا على يقين أن غدكم مشرق بإذن الله".

تشكيل غرف عمليات بالإدارة فى حالة إنعقاد دائم لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة

وأشار إلى أنه تم اتخاذ عددًا من الإجراءات الحاسمة لتنظيم امتحانات الشهادة الإعدادية، أهمها تجهيز اللجان بكافة الأدوات والتجهيزات اللازمة، وتوفير مقاعد مريحة وإضاءة مناسبة داخل كل لجنة، وتأمين أوراق الأسئلة والإجابة بمنتهى السرية والدقة، وتشكيل غرف عمليات بالإدارة فى حالة انعقاد دائم لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة، مع تواجد الزائرات الصحيات والتأمين الطبي بكل لجنة.

وسيؤدي الطلاب التابعين لإدارة بني عبيد التعليمية والبالغ عددهم 2764 فى 18 لجنة الإمتحان فى مادة “ الجبر والإحصاء” ولمدة ساعتين وبالتحديد من الساعة 9 وحتي الساعة 11.

كما يؤدون الإمتحان فى نفس اليوم بــ مادة الدراسات الإجتماعية ولمدة ساعة ونصف وبالتحديد من 11.15 وحتى الساعة 1.15

ووجه مدير تعليم بني عبيد أثناء تفقده اللجان بمراعاة العامل النفسي للطلاب وضبط النفس لأقصى درجة أثناء التعامل معهم وتوفير المناخ والأجواء الامتحانية المثالية لهم باعتبارهم أمانة لدينا مع الالتزام بتطبيق القوانين والإجراءات المتبعة تجاه المتجاوزين.

ونوه على رؤساء اللجان بضرورة التواصل الفوري بغرفة العمليات حال حدوث أي مشكلة أو رصد أي ظرف طارئ أثناء انعقاد الامتحانات لسرعة التصرف واستكمال أعمالها بالشكل الأمثل دون معوقات مشيرا ً إلي أنه تم التنسيق الكامل مع جميع الأجهزة المعنية وخاصة هاني أحمد عوض رئيس مركز ومدينة بني عبيد والعميد جمال الدين السيد مأمور مركز شرطة بني عبيد كما صدرت تعليمات مشددة لرؤساء اللجان بالانضباط الكامل، وتوفير الراحة للطلاب، ومعاملة الجميع بمساواة وشفافية.

جدير بالذكر أن غرفة العمليات بالادارة تتابع لحظة بلحظة من فجر اليوم ثـــاني أيام امتحانات الشهادة الإعدادية وتعمل على مدار الساعة لتذليل أي عقبات قد تواجه سير الامتحانات ولتذليل أي عقبات أمام اللجان وتهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وأيضا إتاحة كافة سبل الراحة والأمان والدعم لهم، والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها وتوفير كافة الخدمات وجميع التسهيلات للطلاب بما يساعدهم على أداء الامتحانات بسهولة ويسر وفق تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومديرية التربية والتعليم بالدقهلية.

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