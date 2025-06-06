محافظ الدقهلية يشهد ذبح الأضاحي بمجزر طنامل لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية (صور)

شهد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية صباح اليوم، أعمال ذبح 65 رأسا من الأضاحي بمجزر طنامل مركز أجا.

محافظ الدقهلية يشهد ذبح أول أضحية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

وذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، والدكتور السيد الحسنين مدير مديرية الطب البيطري، والدكتورة هالة عبد الرازق وكيل وزارة التضامن، ومحمد الدسوقي رئيس مركز ومدينة أجا، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل والأرامل والأيتام، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وأكد على ضرورة وصول لحوم الأضاحي إلى مستحقيها، وذلك بالتنسيق بين المحافظة وجمعية الأورمان، ومديرية التضامن الاجتماعي.

وتابع محافظ الدقهلية أعمال الذبح، واطمأن على اتخاذ الإجراءات الصحية أثناء الذبح والكشف على الذبائح، وأكد ضرورة رفع مخلفات الذبح أولًا بأول مع غسل العنابر وتطهيرها، ووجه بتشديد الرقابة على الذبائح والكشف الجيد عليها، لضمان وصول لحوم سليمة ومطابقة لسلامة الغذاء للمواطنين.

وأكد أن جميع المجازر الحكومية بالمحافظة تعمل طوال أيام العيد لاستقبال الأضاحي.

من جانبه، أكد الدكتور السيد الحسنين مدير مديرية الطب البيطري، أنه تم عقد دورات لجميع الإدارات البيطرية، تتضمن وقف الإجازات للعاملين بالمجازر، بدءًا من 2025/5/28 أول شهر من الحج حتى رابع أيام عيد الأضحى، ورفع درجة الاستعداد القصوى لجميع الأطباء بالمجازر لفحص اللحوم.

كما تم تدعيم المجازر بأطباء من قبل الإدارات المختلفة لمواجهة أعداد المذبوحات في فترة ما قبل وخلال عيد الأضحى.

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