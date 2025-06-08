الأحد 08 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 5 ملايين جنيه

ضبط قضايا اتجار في
ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بتعاملات 5 ملايين جنيه

واصلت  أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج الإطار القانوني، في إطار جهودها لحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات التي تُخل باستقراره.

 الاتجار بالنقد الأجنبي

وأسفرت الحملات الأمنية التي نفذها قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، خارج نطاق السوق المصرفي، بقيمة مالية تُقدر بحوالي 5 ملايين جنيه.

النيابة تحقق في مصرع شخص وإصابة 9 آخرين في انهيار مخزن بكفر الدوار

انتشار أمني مكثف ثالث أيام عيد الأضحى لتأمين المواطنين والمنشآت الحيوية

وتأتي هذه الجهود في إطار التصدي لمحاولات البعض التربح غير المشروع عبر المضاربة وإخفاء العملات الأجنبية، ما يؤدي إلى إحداث خلل في سوق الصرف وتداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أجهزة وزارة الداخلية اتجار بالنقد الاجنبي الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى الاتجار بالنقد الاجنبي جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

مواد متعلقة

النيابة تحقق في مصرع شخص وإصابة 9 آخرين في انهيار مخزن بكفر الدوار

انتشار أمني مكثف ثالث أيام عيد الأضحى لتأمين المواطنين والمنشآت الحيوية

الحالة المرورية ثالث أيام عيد الأضحى بالقاهرة والجيزة

ضبط 120 فرد خرطوش و36 بلطجيا وهاربا من المراقبة خلال حملات بالمحافظات

هجرة غير شرعية وجلب مخدرات أبرزها، أمن المنافذ يحرر 39 قضية متنوعة خلال يوم

أخبار الحوادث اليوم: ضبط عصابة من جنسية أجنبية تتاجر في "الآيس".. مصرع عنصرين شديدي الخطورة وضبط آخرين بسوهاج.. سيناريوهات تنتظر المخرج عمر زهران في جلسة النقض

السيطرة على حريق داخل عقار سكني بالتجمع الأول

عيد الأضحى بين فرحة الأسرة والجريمة.. مصرع طفل صغير تحت ضربات والده في البحيرة.. ومدمن ينهي حياة والده بالمنيا

الأكثر قراءة

بـ 800 ألف دولار، الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلي

أول تعليق من وزير الزراعة بعد التعدي على مسؤول في سوهاج خلال تنفيذ قرار إزالة

شعبة الثروة الداجنة تتوقع انخفاض أسعار الدواجن لهذا السعر بعد العيد

ناشطة على متن سفينة مادلين: لا نعرف موعد وصولنا غزة والاحتلال يحاول قمعنا

صديق اليوم منافس الغد.. 16 لاعبا دافعوا عن الزمالك قبل الانتقال إلى الأهلي (انفوجراف)

موعد مباراة سيراميكا ضد الإسماعيلي في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

أمين المجلس الأعلى للآثار يعلن عن كشفين أثريين جديدين بالأقصر، تعرف عليهما

ننشر التقرير الطبي الخاص بالتعدي على مسئول حماية الأراضي بسوهاج (صور)

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس في السوق اليوم الأحد 8 يونيو 2025

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع التفاح وانخفاض العنب في سوق العبور

أسعار الخضار اليوم، انخفاض الطماطم وارتفاع البطاطس والبصل في سوق العبور

ماذا تفعل حال فقدان الرقم السري في تطبيق إنستاباي؟

المزيد

انفوجراف

صديق اليوم منافس الغد.. 16 لاعبا دافعوا عن الزمالك قبل الانتقال إلى الأهلي (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الجمع بين نية الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة؟، الأزهر يحسم الجدل

بداية العودة، تعرف على أعمال حجاج بيت الله في أيام التشريق

تفسير رؤية يوم عرفة في المنام وعلاقتها بزوال الهموم

المزيد
الجريدة الرسمية