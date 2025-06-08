الأحد 08 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تحرير 520 مخالفة ملصق إلكتروني ورفع 35 سيارة ودراجة نارية متروكة

حملة مرورية
حملة مرورية

حرر رجال الإدارة العامة للمرور، 520 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني على مستوى الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ضبط 7 أطنان دقيق مهرب في حملات تموينية خلال 24 ساعة

النيابة تحقق في مصرع شخص وإصابة 9 آخرين في انهيار مخزن بكفر الدوار

فوائد استخدام الملصق الإلكتروني

يُذكر أن الملصق الإلكتروني يُسهم في تنفيذ نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية تراخيصها. كما يساهم في تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية موحدة في جميع أنحاء الجمهورية، مما يعزز مبدأ سيادة القانون.

ويعمل الملصق على التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، بالإضافة إلى السيارات التابعة للمناطق الحرة. كما يساعد في رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها من خلال إدراجها بشكل إلكتروني، مما يساهم في سرعة ضبطها.

حملات مرورية لضبط السيارات المتهالكة

من جهة أخرى، يُتيح الملصق الإلكتروني تحديد أماكن الكثافات المرورية وإبلاغ غرف عمليات إدارات المرور بها، ما يسمح بتوجيه مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة عبر ربط الملصق مع مركز معلومات المرور إلكترونيًا.

وفي سياق آخر، تولت الأجهزة المعنية  رفع 35 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، كما تم تحرير 416 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الادارة العامة للمرور الملصق الالكترونى المنتهية تراخيصها المنافذ الجمركية تركيب الملصق الالكتروني تسجيل المخالفات مخالفة للملصق الإلكتروني مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

مواد متعلقة

ضبط 7 أطنان دقيق مهرب في حملات تموينية خلال 24 ساعة

النيابة تحقق في مصرع شخص وإصابة 9 آخرين في انهيار مخزن بكفر الدوار

انتشار أمني مكثف ثالث أيام عيد الأضحى لتأمين المواطنين والمنشآت الحيوية

الحالة المرورية ثالث أيام عيد الأضحى بالقاهرة والجيزة

ضبط 120 فرد خرطوش و36 بلطجيا وهاربا من المراقبة خلال حملات بالمحافظات

هجرة غير شرعية وجلب مخدرات أبرزها، أمن المنافذ يحرر 39 قضية متنوعة خلال يوم

أخبار الحوادث اليوم: ضبط عصابة من جنسية أجنبية تتاجر في "الآيس".. مصرع عنصرين شديدي الخطورة وضبط آخرين بسوهاج.. سيناريوهات تنتظر المخرج عمر زهران في جلسة النقض

السيطرة على حريق داخل عقار سكني بالتجمع الأول

الأكثر قراءة

بـ 800 ألف دولار، الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلي

أول تعليق من وزير الزراعة بعد التعدي على مسؤول في سوهاج خلال تنفيذ قرار إزالة

شعبة الثروة الداجنة تتوقع انخفاض أسعار الدواجن لهذا السعر بعد العيد

ناشطة على متن سفينة مادلين: لا نعرف موعد وصولنا غزة والاحتلال يحاول قمعنا

صديق اليوم منافس الغد.. 16 لاعبا دافعوا عن الزمالك قبل الانتقال إلى الأهلي (انفوجراف)

موعد مباراة سيراميكا ضد الإسماعيلي في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

أمين المجلس الأعلى للآثار يعلن عن كشفين أثريين جديدين بالأقصر، تعرف عليهما

ننشر التقرير الطبي الخاص بالتعدي على مسئول حماية الأراضي بسوهاج (صور)

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس في السوق اليوم الأحد 8 يونيو 2025

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع التفاح وانخفاض العنب في سوق العبور

أسعار الخضار اليوم، انخفاض الطماطم وارتفاع البطاطس والبصل في سوق العبور

ماذا تفعل حال فقدان الرقم السري في تطبيق إنستاباي؟

المزيد

انفوجراف

صديق اليوم منافس الغد.. 16 لاعبا دافعوا عن الزمالك قبل الانتقال إلى الأهلي (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الجمع بين نية الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة؟، الأزهر يحسم الجدل

بداية العودة، تعرف على أعمال حجاج بيت الله في أيام التشريق

تفسير رؤية يوم عرفة في المنام وعلاقتها بزوال الهموم

المزيد
الجريدة الرسمية