الأحد 08 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

أمين المجلس الأعلى للآثار يتفقد المقاصير الجنوبية بمعبد الأخ منو بالأقصر

الدكتور محمد اسماعيل
الدكتور محمد اسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار
ads

تفقد الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام لـ المجلس الأعلى للآثار، مشروع ترميم وتأهيل المقاصير الجنوبية لمعبد أخ منو بمنطقة معابد الكرنك في الأقصر، والذي تم بالتعاون مع المركز المصري الفرنسي لدراسة معابد الكرنك.

مشروع ترميم وتأهيل المقاصير الجنوبية لمعبد أخ منو بمنطقة معابد الكرنك 

وأكد د. محمد إسماعيل خالد على أهمية هذا المشروع والذي أسفر عن الانتهاء من ترميم وافتتاح موقع أثري جديد أمام حركة الزائرين؛ ما يأتي في إطار تكليفات شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بفتح مزارات أثرية جديدة بما يساهم في دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر لاسيما من محبي منتج السياحة الثقافية.

وأعرب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن كامل تقديره للتعاون مع الجانب الفرنسي في عدد من المشروعات الهامة في مجال الآثار والذي يعد هذا المشروع أحد أوجه هذا التعاون، والذي ساهم في صون جزء من التراث المصري القديم.

وأضاف أن أعمال ترميم المقاصير الجنوبية بمنطقة الآخ منو شملت أعمال التنظيف والترميم الإنشائي والدقيق، بالإضافة إلى التوثيق الكامل للنقوش والمناظر الدينية.

ترميم المقاصير الجنوبية بمنطقة الآخ منو

ومن جانبه، قال محمد عبد البديع رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار: إن أعمال التنظيف ساهمت في إظهار عدد من النقوش الهامة، من بينها نقوش توضح الطقوس التي كان يؤديها الملك تقربًا للإله آمون، بينما زُيّنت جدران الممر الرئيسي بمشاهد من احتفال "حب سد" (عيد اليوبيل) لتحتمس الثالث، إضافة إلى نقش تأسيسي طويل يصف المعبد بأنه "معبد لملايين السنين"، مكرّس للإله آمون-رع وآلهة الكرنك.

وأشار د. عبد الغفار وجدي مدير عام آثار  الأقصر، ومدير المركز المصري الفرنسي من الجانب المصري، إلى أن أعمال التطوير بالمقاصير شملت كذلك رفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين بهدف تحسين التجربة السياحية، حيث تم وضع لافتات إرشادية ومعلوماتية حول تاريخ المقاصير الجنوبية بالإضافة إلى تيسيير الزيارة لذوي الهمم عن طريق عمل رامبات خاصة لهم.

أعمال التطوير بالمقاصير

وأضاف أن تاريخ معبد الأخ منو يعود  إلى عهد الملك تحتمس الثالث (حوالي 1479–1425 ق.م)، ويُعد من أهم المعابد المخصصة لعبادة الإله آمون-رع في الكرنك خلال الدولة الحديثة. وتوجد "المقاصير الجنوبية" مباشرة إلى يمين المدخل الرئيسي للمعبد، وهي منطقة شعائرية مكونة من سبع مقاصير وغرفتين كبيرتين ذات أعمدة، متصلة عبر ممر داخلي.

يمتاز هذا المبنى المعماري بحالة حفظ ممتازة؛ حيث لا تزال أجزاء كبيرة من الجدران والأسقف قائمة، وتحتفظ النقوش الملونة على الجدران بوضوحها وزهو ألوانها، ما يجعله من أبرز المعالم المحفوظة في معابد الكرنك.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المجلس الأعلي للأثار ترميم وتأهيل المقاصير الجنوبية لمعبد أخ منو مشروع ترميم وتأهيل المقاصير الجنوبية لمعبد أخ منو معابد الكرنك منطقة معابد الكرنك في الأقصر الكرنك الأقصر

مواد متعلقة

غرفة شركات السياحة: تشكيل لجنة مصرية سعودية لمتابعة الخدمات المقدمة للحجاج بالمشاعر المقدسة

السياحة تعلن خطوات تلقي الشكاوى خلال إجازة عيد الأضحى

السياحة تعلن تفاصيل نفرة الحجاج إلى مزدلفة ورمي جمرة العقبة الكبرى

السياحة تعلن نجاح تصعيد الحجاج إلى جبل عرفات.. التزام الشركات بضوابط الحج السياحي.. واستمرار نفرة الحجيج إلى مزدلفة.. وفتوى للأزهر بعدم ضرورية المبيت بمنى

الأكثر قراءة

بـ 800 ألف دولار، الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلي

أول تعليق من وزير الزراعة بعد التعدي على مسؤول في سوهاج خلال تنفيذ قرار إزالة

شعبة الثروة الداجنة تتوقع انخفاض أسعار الدواجن لهذا السعر بعد العيد

ناشطة على متن سفينة مادلين: لا نعرف موعد وصولنا غزة والاحتلال يحاول قمعنا

صديق اليوم منافس الغد.. 16 لاعبا دافعوا عن الزمالك قبل الانتقال إلى الأهلي (انفوجراف)

موعد مباراة سيراميكا ضد الإسماعيلي في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

أمين المجلس الأعلى للآثار يعلن عن كشفين أثريين جديدين بالأقصر، تعرف عليهما

ننشر التقرير الطبي الخاص بالتعدي على مسئول حماية الأراضي بسوهاج (صور)

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس في السوق اليوم الأحد 8 يونيو 2025

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع التفاح وانخفاض العنب في سوق العبور

أسعار الخضار اليوم، انخفاض الطماطم وارتفاع البطاطس والبصل في سوق العبور

ماذا تفعل حال فقدان الرقم السري في تطبيق إنستاباي؟

المزيد

انفوجراف

صديق اليوم منافس الغد.. 16 لاعبا دافعوا عن الزمالك قبل الانتقال إلى الأهلي (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الجمع بين نية الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة؟، الأزهر يحسم الجدل

بداية العودة، تعرف على أعمال حجاج بيت الله في أيام التشريق

تفسير رؤية يوم عرفة في المنام وعلاقتها بزوال الهموم

المزيد
الجريدة الرسمية