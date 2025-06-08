الأحد 08 يونيو 2025
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حوادث

المعاينة: ماس كهربائي وراء احتراق مقهى شهير في بولاق الدكرور

حريق مقهي، فيتو
حريق مقهي، فيتو

كشفت معاينة النيابة سبب اندلاع حريق هائل داخل مقهى شهير بمنطقة بولاق الدكرور، أدى إلى احتراقه بالكامل دون وقوع إصابات بشرية.

وتبين أن سبب الحريق يعود إلى ماس كهربائي داخل التوصيلات.

 

تفاصيل نشوب حريق في بولاق الدكرور 


تلقى العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع غرب الجيزة، إخطارا من المقدم أحمد عصام، رئيس مباحث قسم بولاق الدكرور، يفيد بنشوب حريق داخل مقهى بدائرة القسم.


على الفور، انتقل الرائد علي باسل، معاون أول المباحث، وقوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث، وتبين أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي في إحدى التوصيلات الداخلية، مما أدى إلى اشتعال النيران وامتدادها بسرعة، لتلتهم محتويات المقهى بالكامل.

 

السيطرة على الحريق دون إصابات


نجحت قوات الحماية المدنية، في إخماد ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى العقارات المجاورة، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية.


تحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق، لكشف ملابسات الحادث والتأكد من سلامة إجراءات الأمان داخل المقهى.

 

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قسم بولاق الدكرور الحماية المدنية النيابة العامة غرب الجيزة

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