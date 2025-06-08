حبس المتهم بالشروع في قتل شقيقه ببولاق الدكرور

أمرت نيابة الجيزة بحبس عامل اعتدى على شقيقه، وتسبب في إصابته نتيجة خلافات أسرية في بولاق الدكرور، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

طعن شاب لشقيقه في بولاق الدكرور

البداية كانت بتلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا يفيد بإصابة شاب نتيجة الاعتداء عليه بآلة حادة ونقله إلى المستشفى لإسعافه.

كشفت تحريات رجال المباحث أن شقيق المجني عليه وراء الاعتداء عليه، نتيجة خلافات أسرية، وبضبطه اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق، وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة لكشف ملابساتها، كما استدعت شهود العيان لسماع أقوالهم، كما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب تمهيدا لسماع أقواله.

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