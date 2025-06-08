انتشار أمني مكثف ثالث أيام عيد الأضحى لتأمين المواطنين والمنشآت الحيوية

تشهد ميادين وشوارع المحافظات انتشارًا أمنيًا مكثفًا خلال ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك لضمان أمن المواطنين وتحقيق الانضباط في الشارع المصري.

تواجد أمني مكثف لتأمين احتفالات المواطنين

وانتشرت قوات الأمن بمحيط المتنزهات العامة، والحدائق، ودور السينما، وأماكن التجمعات العائلية، وسط تعزيزات أمنية مكثفة شملت الكمائن الثابتة والمتحركة، وتكثيف المرور على المنشآت الحيوية ودور العبادة، بالإضافة إلى الدفع بالوحدات المتخصصة في إدارة الحماية المدنية والكلاب البوليسية؛ في إطار تنفيذ توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

كما عززت الإدارة العامة للمرور من خدماتها على الطرق السريعة والمحاور الرئيسية، للتعامل الفوري مع أي طوارئ مرورية، وضمان سيولة الحركة خلال فترة العيد.

ويأتي هذا التحرك الأمني في إطار الخطة الشاملة التي تنفذها وزارة الداخلية لتأمين احتفالات عيد الأضحى المبارك، وخلق أجواء آمنة للمواطنين أثناء تواجدهم في أماكن التنزه أو أثناء سفرهم بين المحافظات.

وزارة الداخلية تواصل جهودها

وأكدت الوزارة استمرار جهودها على مدار الساعة، من خلال غرفة العمليات الرئيسية التي تتابع لحظة بلحظة الحالة الأمنية في جميع المحافظات، مشددة على أهمية التعاون بين المواطنين ورجال الأمن، والإبلاغ الفوري عن أي سلوكيات مشبوهة أو محاولات للإخلال بالنظام العام.

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