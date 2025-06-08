مواعيد امتحانات الميدتيرم، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2025/ 2026 بالجامعات

حدد المجلس الأعلى للجامعات، الجدول الزمني لـ العام الدراسي الجديد 2025/ 2026، ووضع المجلس مخططا كاملا لمواعيد بدء الدراسة بالفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني، ومواعيد انتهائها.

كما حدد المجلس أيضا مواعيد بداية إجازة نصف العام الدراسي 2025/ 2026، وانتهائها، وموعد بداية إجازة نهاية العام الدراسي 2025/ 2026، مرورا بمواعيد الامتحانات في الفصلين الدراسيين الأول والثاني، بالإضافة إلى مواعيد امتحانات الميدتيرم.

وتستعرض بوابة فيتو بالتفصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسي المقبل 2025/ 2026.

موعد بداية العام الدراسي المقبل 2025- 2026 بالجامعات

وفقا للخريطة الزمنية التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات، يبدأ العام الدراسي المقبل في 20 سبتمبر 2025، حيث يبدأ الفصل الدراسي الأول بالجامعات يوم السبت 20 سبتمبر 2025، وينتهي يوم الخميس 1 يناير 2026، لتصبح فترة الدراسة بالفصل الدراسي الأول 15 أسبوعا.

مواعيد امتحانات الميدتيرم بالجامعات 2025

ووضع المجلس الأعلى للجامعات، ضمن الخريطة الزمنية للعام الدراسي، مواعيد امتحانات الميدتيرم بالجامعات 2025- 2026، بحيث تتم خلال الثلاثة أسابيع الأولى من شهر نوفمبر 2025، على أن يترك الأمر لكل كلية حسب ظروفها في تحديد جداول امتحانات الميد تيرم.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات 2025/ 2026

وتنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات 2025، يوم السبت 3 يناير 2026، وتنتهي في الخميس 22 يناير 2026.

وتكون فترة امتحانات منتصف العام الدراسي 2025/ 2026، ثلاثة أسابيع، يتم خلالها مراعاة أيام 6 و7 و8 و18 و19 و20 يناير التي توافق أعياد الإخوة الأقباط.

موعد إجازة نصف العام بالجامعات 2025/ 2026

تبدأ إجازة نصف العام الدراسي بالجامعات 2025/2026، في 24 يناير 2026، وتنتهي في 6 فبراير 2026 لمدة أسبوعين، ليعود بعدها الطلاب لاستكمال الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.

موعد بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني بالجامعات 2025/ 2026

ينطلق الفصل الدراسي الثاني بالجامعات 2025/ 2026، يوم السبت الموافق 7 فبراير 2026، وينتهي يوم الخميس 21 مايو 2026، لتصبح فترة الدراسة بالفصل الثاني 15 أسبوعا.

ويتخلل تلك الفترة، إجازة عيد الفطر التي تبدأ في يوم السبت 21 مارس 2026، وعيد شم النسيم يوم الاثنين 13 إبريل 2026، وعيد القيامة المجيد.

مواعيد امتحانات الميدتيرم بالفصل الدراسي الثاني بالجامعات 2025/2026

تنطلق امتحانات الميدتيرم بالفصل الدراسي الثاني بالجامعات 2025/ 2026، خلال الثلاثة أسابيع الأولى من شهر إبريل 2026، وتحدد كل كلية جداول الامتحانات وفقا لظروفها.

مواعيد امتحانات نهاية العام الدراسي 2025/ 2026 بالجامعات

تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالجامعات 2025/2026، خلال شهري مايو ويونيو 2026، وفقا لطبيعة الدراسة بكل كلية، حيث تحدد كل كلية جداول امتحانات الفرق وفقا لطبيعة الدراسة بها، كما يراعي إجازة عيد الأضحى المبارك التي تبدأ يوم الثلاثاء 26 مايو 2026، وبدء امتحانات الثانوية العامة 20 يونيو 2026.



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