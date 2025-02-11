التنمية الشبابية بالجزيرة يختتم أنشطة أجازة نصف العام بمعسكر إعداد القادة

اختتم مركز التنمية الشبابية بالجزيرة، أنشطة أجازة نصف العام التي نظمها المركز للأعضاء، بناء علي توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن هدفنا أن يتحول الشباب إلي صانع للحدث ومشارك فيه للاستفادة من الطاقات والقدرات الهائلة التي يمتلكها الشباب، لتحقيق الاستفادة للمجتمع المصري من تلك الطاقات والقدرات الشبابية في جميع المجالات وعلي كافة الأصعدة والمستويات.

التنمية الشبابية بالجزيرة يختتم أنشطة أجازة نصف السنة بمعسكر إعداد القادة

وقامت اللجنة المشرفة علي مركز التنمية الشبابية بالجزيرة من خلال جمال الرملي رئيس مجلس الإدارة بتنظيم عدد من الأنشطة الفنية والثقافية والاجتماعية والرياضية، تحت إشراف شريف منصور المدير التنفيذي بمشاركة جميع الإدارات داخل المركز لخدمة الاعضاء.

التنمية الشبابية بالجزيرة يختتم أنشطة أجازة نصف السنة بمعسكر إعداد القادة

وتم تنظيم معسكر إعداد القادة للنشء من 6 حتي 12 سنة داخل فندق المركز في سابقة هي الأولى، مع وضع برنامج خاص طوال فترة المعسكر تتضمن عروضا فنية وحفلات سمر واكتشاف المواهب.

وحرص مجلس إدارة مركز التنمية الشبابية بالجزيرة من خلال إدارة العلاقات العامة والإعلام علي الوصول إلي جميع الأعضاء للمشاركة الفعالة في الأنشطة من أجل أن تعود تلك الأنشطة والفاعليات بالنفع علي الشباب وأن يحقق الجميع الاستفادة خلال فترة إجازة نصف العام.

أشرف صبحي يلتقي عائلة محمد صلاح بشأن مركز شباب نجريج

وكان قد استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،عائلة محمد صلاح، نجم ليفربول ومنتخب مصر، متمثلة في عبد العزيز أحمد، خال اللاعب ورئيس مجلس إدارة مركز شباب محمد صلاح بقرية نجريج بمحافظة الغربية، وحضور أحمد بلال عضو مجلس الإدارة، وذلك تمهيدًا للافتتاح الرسمي للمركز بعد تطويره منتصف مارس.

أكد وزير الشباب والرياضة أن مركز شباب محمد صلاح، تم تجهيزه بجميع الإمكانيات، ويُعد واحدا من أكبر مراكز الشباب، وإضافة قوية للبنية التحتية الرياضية في محافظة الغربية، وسيساهم في اكتشاف ورعاية المواهب الناشئة.

أشرف صبحي يلتقي خال محمد صلاح بسبب مركز شباب نجريج

وأشار الوزير أن محمد صلاح يعد نموذجا مشرفا للشباب المصري، ودعمه لإنشاء مركز الشباب في مسقط رأسه بقرية نجريج يعكس التزامه بدعم الرياضة والتنمية المجتمعية.

وقال صبحي: "نعمل على تنسيق كافة الاستعدادات والترتيبات النهائية لافتتاح مركز شباب محمد صلاح بقرية نجريج في منتصف مارس، لضمان خروج الحدث بالصورة التي تليق باسم مصر ونجمها العالمي محمد صلاح، من خلال التعاون الوثيق بين الوزارة والجهات المعنية لضمان جاهزية المركز".

فيما توجه عبد العزيز أحمد، رئيس مجلس إدارة مركز شباب محمد صلاح وخال النجم المصري، بخالص الشكر إلى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على جهوده الكبيرة في دعم وتطوير مركز شباب محمد صلاح بقرية نجريج؛ تمهيدًا لافتتاحه الرسمي.

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