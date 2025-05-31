السبت 31 مايو 2025
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انفوجراف

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجامعي الجديد 2025/2026 (إنفوجراف)

الجامعات المصرية
الجامعات المصرية

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