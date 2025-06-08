لليوم الثالث، إقبال كبير من المواطنين على الحدائق والمتنزهات والرحلات النيلية بالمنصورة (صور)

تشهد الحدائق العامة والمتنزهات والرحلات النيابة بالمنصورة لليوم الثالث على التوالي إقبالا كبيرا من المواطنين لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك في محافظة الدقهلية.





وتابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، توافد المواطنين من جميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة على المتنزهات والحدائق والميادين العامة، وحديقة الأسرة والطفل، وحديقة شجرة الدر، وكورنيش النيل، والممشى الجديد، والرحلات النيلية والملاهي الثابتة والمتنقلة، والرحلات النيلية، لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وسط أجواء تسودها البهجة والسرور والمحبة.

امتلاء الحدائق العامة والمفتوحة وممشى النيل والمتنزهات

وعبر محافظ الدقهلية عن بالغ سعادته بامتلاء الحدائق العامة والمفتوحة وممشى النيل والمتنزهات والميادين بالأسر والشباب والأطفال لقضاء عطلة عيد الأضحى المبارك وسط أجواء مبهجة.

وأضاف أن سعادته لا توصف برؤية هذه الأجواء المبهجة والفرحة التي تغمر الأسر في احتفالاتهم بالعيد في ربوع محافظة الدقهلية.

وأكد محافظ الدقهلية أن الأجهزة التنفيذية بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة تتابع عن كثب توافر الخدمات اللازمة للمواطنين في مختلف القطاعات، والتأكد من توفير كافة سبل الراحة والدعم اللازم لهم في مختلف المجالات وتذليل أي عقبات تعوق الاستمتاع بإجازة عيد الأضحى المبارك، وتمكينهم من قضاء إجازة سعيدة.

وواصلت الأجهزة التنفيذية للوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، رفع درجة الاستعداد بجميع المرافق والخدمات ومستوى النظافة بالحدائق والمتنزهات العامة والميادين الرئيسية وكورنيش النيل، لاستقبال الزوار لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك، والاستمتاع بالطبيعة الخلابة وضفاف النيل والرحلات النيلية التى استمرت على مدار اليوم، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تنفيذًا لتوجيهات محافظ الدقهلية.

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