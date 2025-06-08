الأحد 08 يونيو 2025
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حوادث

إحالة عاطل بتهمة سرقة المساكن في السلام للمحاكمة

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت نيابة السلام بإحالة عاطل بتهمة سرقة المساكن بدائرة قسم شرطة السلام أول للمحاكمة الجنائية.

وكانت مباحث قسم شرطة السلام أول تلقت بلاغا من عدد من المواطنين يفيد بتعرضهم لسرقة شققهم بدائرة القسم وسرقة محتويات وأموال ومشغولات ذهبية.

على الفور، شكلت قوات الأمن فريق بحث وبإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الوقائع عاطلا له معلومات جنائية، عقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم.

سرقة المساكن بأسلوب التسلق

وبمواجهته، اعترف بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص في ارتكاب وقائع سرقة المساكن بأسلوب التسلق، كما أقر بارتكابه 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وبإرشاده تم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

 وتبين أنها مشغولات ذهبية و20 ألف جنيه وعدد من الحواسب و4 هواتف محمول.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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