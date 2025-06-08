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عربات كهربائية مجانية لنقل كبار السن وذوي الهمم بصالات مطار القاهرة

مطار القاهرة، فيتو
مطار القاهرة، فيتو
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توفر شركة ميناء القاهرة الجوي عربات كهربائية مجانًا داخل مباني الركاب رقم (2) و(3) لنقل كبار السن وذوي الهمم، ويأتي ذلك في إطار حرص شركة ميناء القاهرة الجوي على تطوير الخدمات المقدمة للمسافرين وتحسين تجربة السفر، خاصةً للفئات التي تحتاج إلى رعاية خاصة.

عربات كهربائية مجانية لنقل كبار السن وذوي الهمم

تشمل هذه الخدمة عربات تابعة لشركة مصر للطيران وأخرى تابعة للمطار، تعمل جميعها بشكل يومي لخدمة الركاب دون أي رسوم.

كما توفر خدمة “أهلًا” عربات كهربائية إضافية مجانًا لنفس الفئات، ضمن باقة الخدمات التي تقدمها لدعم احتياجات كبار السن وذوي الهمم.

 

ويمكن للمسافرين أيضًا التمتع بخدمات عربات VIP الكهربائية المدفوعة والتابعة للاستراحات الخاصة داخل المطار، وذلك بالتنسيق مع مقدمي تلك الخدمات.

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