أحمد عادل يعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع كبرى شركات الطيران وشركات تأجير الطائرات

عقد الطيار أحمد عادل رئيس شركة مصر للطيران، سلسلة من الاجتماعات الثنائية المثمرة مع عدد من رؤساء شركات الطيران العالمية ومزودى الخدمات وشركات مصنعي المحركات، لبحث أوجه التعاون وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين مصر للطيران وهذه الكيانات الكبرى.

ويأتي ذلك استمرارا لسلسلة اللقاءات التي يجريها رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، وذلك خلال مشاركته في فاعليات الجمعية العامة رقم 81 للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، المنعقدة حاليًا في نيودلهي.

التعاون المستقبلي بين مصر للطيران وطيران الرياض

حيث التقى الطيار أحمد عادل بتوني دوجلاس، الرئيس التنفيذي لشركة طيران الرياض، تم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون المستقبلي بين مصر للطيران وطيران الرياض في العديد من المجالات.

كما اجتمع عادل مع لويس رودريجيز، الرئيس التنفيذي لشركة تاب البرتغال، خاصة أن الشركتين تربطهما علاقات تعاون في مجال المشاركة بالرمز (Code Sharing).

وفى سياق متصل، التقى الطيار أحمد عادل مع فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران، وخلال اللقاء استعرض الطرفان فرص التعاون في مجالات تمويل وتأجير الطائرات فى ضوء خطة مصر للطيران لتحديث أسطولها الجوى، بالإضافة إلى عقد لقاء مع جينفر أمينت الرئيس التنفيذي لمبنى الركاب الجديد في مطار نيويورك New Terminal One JFK، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين وإمكانية انتقال مصر للطيران لمبنى الركاب الجديد، حيث قامت الرئيسة التنفيذية لمبنى الركاب الجديد بعرض الإمكانيات التكنولوجية الحديثة التي يقدمها المطار في مجال التشغيل وخدمة الركاب.

مستجدات التعاون الفنى والتقنى بين مصر للطيران ورولز رويس

واجتمع عادل أيضًا مع عمر علي أديب، نائب الرئيس الأول لمنطقة الشرق الأوسط بشركة رولز رويس، حيث ناقش الجانبان آخر مستجدات التعاون الفنى والتقنى بين مصر للطيران ورولز رويس، خاصة فيما يتعلق بصيانة محركات الطائرات، كما تم التطرق حول إدخال تقنيات جديدة لتحسين كفاءة استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات، تماشيًا مع أهداف الاستدامة البيئية.

وتابع الطيار أحمد عادل لقاءاته، حيث اجتمع مع كريس ريموند، الرئيس التنفيذي لشركة بوينج، ودان إبراهام نائب الرئيس الأول للمبيعات والتسويق التجاري، وخلال الاجتماع تم مناقشة موقف تسليم الطائرات الجديدة "18 طائرة" من طراز بوينج 737/800 ماكس مع بداية العام القادم 2026، حيث من المقرر أن تتسلم مصر للطيران 8 طائرات بداية من يناير القادم وحتى نهاية العام و10 طائرات خلال عام 2027.

وفي ختام اللقاءات الثنائية، اجتمع عادل بجايل ميهوست، الرئيس التنفيذي لشركة CFM، وستيفان كويل، الرئيس التنفيذي لشركة Safran، والوفد المرافق لهما، حيث بحث الطرفان سبل التعاون في مجالات صيانة وحدات الطائرات ومحركاتها وتطوير إمكانيات ورش الصيانة بشركة مصر للطيران للصيانة والدعم بقطع الغيار والمواد.

وخلال اللقاءات، صرح الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، قائلًا: "تحرص مصر للطيران علي تعزيز وتوطيد شراكاتها مع كبرى شركات الطيران العالمية والشركات مزودي الخدمات ومصنعي المحركات وفقًا لخطة تحديث أسطول الشركة وتبني أحدث التقنيات التكنولوجية، مما يعزز من قدرة الشركة على تلبية تطلعات عملائها ومواكبة التطورات المتسارعة في مجال صناعة النقل الجوي.

وقد شارك الطيار أحمد عادل في اجتماعات مجلس الرؤساء التنفيذيين لتحالف ستار chief executive board والذي تم عقده علي هامش اجتماعات الجمعية العامة رقم 81 للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، وذلك بمشاركة الرؤساء التنفيذيين لشركات الطيران أعضاء التحالف.

وخلال الاجتماع تم اعتماد موقف تطوير المشاريع المشتركة للشركات الأعضاء فيما يخص تحسين تجربة سفر العملاء والتكنولوجيا الرقمية، بالإضافة إلى مناقشة خطة عمل التحالف خلال السنوات الخمس القادمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.