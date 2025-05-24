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حوادث

المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة حيازة الحشيش المخدر في الجمالية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه ومصادرة المخدرات المضبوطة بحوزته لاتهامه بالاتجار في مخدر الحشيش بمنطقة الجمالية.

المتهم يعترف بحيازته المواد المخدرة

واعترف المتهم أمام النيابة العامة بحيازة المواد المخدرة بهدف الربح المالي والاتجار غير المشروع.

تقرير المعمل الكيماوي يدين المتهم

وكشف تقرير المعمل الكيماوي أن العينات الخاصة بالمتهم تحتوي على الحشيش المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

ضبط عاطل بتهمة حيازة المواد المخدرة

وتلقى قسم شرطة الجمالية معلومات تفيد قيام عاطل بحيازة المواد المخدرة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.


بإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي عاطل له معلومات جنائية وبتفتيشه عثر بحوزته علي كمية كبيرة من مخدر الحشيش وزنت نصف كيلو جرام ومبلغ مالي وهاتفي محمول.

واعترف المتهم بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار والتربح، وترويجها على عملائه بدائرة القسم والمبلغ المالي حصيلة نشاطه الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة.

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