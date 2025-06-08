الأحد 08 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

محاكمة سائق سيارة دهس شابا أثناء عبوره الطريق في المرج

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت نيابة المرج بإحالة سائق سيارة ملاكي للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بدهس شاب أثناء عبوره الطريق في منطقة المرج؛ مما أسفر عن مصرعه.

حادث مروري بالمرج 

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع حادث مروري بدائرة قسم شرطة المرج، وانتقل رجال المرور والمباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص، تبين العثور على جثة شاب صدمته سيارة ملاكى مسرعة أثناء عبوره الطريق بالمرج، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد السيارة المتسببة في الحادث.


وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط قائد السيارة واقتياده إلى ديوان القسم.


وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة المرج منطقة المرج غرفة عمليات شرطة النجدة قسم شرطة المرج سائق سيارة ملاكي

مواد متعلقة

وفاة لاعب لافيينا السابق إثر حادث أليم

اصطدم بطفل وفر هاربًا، الداخلية تكشف ملابسات حادث الغربية

الأكثر قراءة

موعد تلقي اعتذارات المشاركة في مراقبة امتحانات الثانوية العامة 2025

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع التفاح وانخفاض العنب في سوق العبور

أسعار الخضار اليوم، انخفاض الطماطم وارتفاع البطاطس والبصل في سوق العبور

درجات الحرارة ثالث أيام عيد الأضحى المبارك في مصر

مطلب جديد من ريبيرو لإدارة الأهلي

موعد مباراة إسبانيا والبرتغال في نهائي دوري الأمم الأوروبية والقناة الناقلة

تعرف على أسعار النحاس في السوق اليوم الأحد 8 يونيو 2025

أسعار الفراخ اليوم الأحد ثالث أيام عيد الأضحى

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس في السوق اليوم الأحد 8 يونيو 2025

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع التفاح وانخفاض العنب في سوق العبور

أسعار الخضار اليوم، انخفاض الطماطم وارتفاع البطاطس والبصل في سوق العبور

ماذا تفعل حال فقدان الرقم السري في تطبيق إنستاباي؟

المزيد

انفوجراف

أجزاء الخروف وطرق طهيها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية يوم عرفة في المنام وعلاقتها بزوال الهموم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 8 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 8 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية