الأحد 08 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

كامل الوزير يتابع حركة نقل ركاب القطارات ثالث أيام العيد، وهذا متوسط التأخيرات

قطار
قطار

تابع الفريق كامل الوزير وزير النقل والصناعة، حركة نقل الركاب بالسكك الحديد مع بدء ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، مشددا على أهمية تقديم أفضل خدمة للركاب على مدار الساعة. 

وتوقعت  الهيئة القومية للسكك الحديدية، ارتفاع تأخيرات القطارات، اليوم الأحد على الوجهين البحرى والقبلى.

وبلغ متوسط مستوى تأخيرات  القطارات، 55 دقيقة، بينما كانت خطوط بورسعيد الأعلى في تأخيرات القطارات اليوم بـ 95 دقيقة.   

 

متابعة التشغيل داخل الهيئة القومية لسكك حديد مصر

 وتابع رئيس الهيئة القومية للسكك الحديدية إجراءات التشغيل على كافة الخطوط على مدار الساعة، لضمان تنفيذ جميع تعليمات التشغيل الخاصة بجهاز التحكم “إي تي سي”، والالتزام بالسرعات المقررة وفحص القطارات قبل التحرك من المحطات.    

وجاءت التأخيرات كالتالي:  

أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية 
متوسط تأخيرات القطارات 20 دقيقة. 

ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي 
متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:

القاهرة / أسيوط 60 دقيقة.

أسيوط / أسوان 60 دقيقة.

ثالثًا: خط  بنها / بورسعيد
متوسط تأخيرات القطارات 90 دقيقة.

رابعًا: خط  طنطا / المنصورة / دمياط 
متوسط تأخيرات القطارات 45 دقيقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة القومية للسكك الحديد الهيئة القومية لسكك حديد الهيئة القومية لسكك حديد مصر الهيئة القومية للسكك

مواد متعلقة

السكك الحديد تحذر من اقتحام المزلقانات

بالأسعار والأماكن، تفاصيل حجز شقق جنة بالمدن الجديدة

السكك الحديدية: ننسق مع المحافظات لغلق المزلقانات غير الشرعية

السكك الحديد تحذر من اقتحام المزلقانات

تعطل حركة القطارات بحوش محطة الإسكندرية نتيجة سقوط جرار المناورة من على القضبان

تخفيض سرعة القطارات على الوجهين البحري والقبلي بسبب الشبورة

بدء التشغيل الجديد لبعض قطارات السكك الحديد

السكك الحديدية تجري بعض التعديلات على تشغيل القطارات اعتبارا من الغد

الأكثر قراءة

موعد تلقي اعتذارات المشاركة في مراقبة امتحانات الثانوية العامة 2025

تعرف على أسعار النحاس في السوق اليوم الأحد 8 يونيو 2025

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع التفاح وانخفاض العنب في سوق العبور

أسعار الخضار اليوم، انخفاض الطماطم وارتفاع البطاطس والبصل في سوق العبور

درجات الحرارة ثالث أيام عيد الأضحى المبارك في مصر

مطلب جديد من ريبيرو لإدارة الأهلي

أسعار الفراخ اليوم الأحد ثالث أيام عيد الأضحى

موعد مباراة إسبانيا والبرتغال في نهائي دوري الأمم الأوروبية والقناة الناقلة

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس في السوق اليوم الأحد 8 يونيو 2025

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع التفاح وانخفاض العنب في سوق العبور

أسعار الخضار اليوم، انخفاض الطماطم وارتفاع البطاطس والبصل في سوق العبور

ماذا تفعل حال فقدان الرقم السري في تطبيق إنستاباي؟

المزيد

انفوجراف

أجزاء الخروف وطرق طهيها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية يوم عرفة في المنام وعلاقتها بزوال الهموم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 8 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 8 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية