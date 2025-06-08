الأحد 08 يونيو 2025
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حوادث

تجديد حبس سائق دراجة نارية بتهمة التحرش بطالبة في النزهة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة تجديد حبس سائق دراجة نارية بتهمة التحرش بطالبة أثناء سيرها بدائرة قسم شرطة النزهة، 15 يوما على ذمة التحقيق.

البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة النزهة بلاغًا من طالبة مقيمة بدائرة القسم، أفادت خلاله بتعرضها للتحرش من قِبل قائد دراجة نارية مجهول أثناء سيرها في أحد الشوارع.

سائق يتحرش بطالبة فى النزهة 

على الفور، تم تشكيل فريق بحث وتكثيف التحريات، حيث أسفرت الجهود عن تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبين أنه عاطل ومقيم بمحافظة الجيزة، وعُثر بحوزته على الدراجة النارية المستخدمة في الواقعة، والتي تبين أنها دون لوحات معدنية.

بمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو الذي ورد في أقوال المجني عليها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وأُحيل إلى الجهات المختصة للتحقيق.

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