تامر حسني يطرح "حلال فيك" رابع أغاني ألبومه الجديد (فيديو)

طرح النجم تامر حسني منذ قليل، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” أحدث أعماله الغنائية والتي تأتي بعنوان “حلال فيك” وهي رابع الأغاني التي يطرحها من ألبومه الجديد “لينا معاد”.

أغنية حلال فيك

الأغنية من كلمات أحمد المالكي، ألحان رامي جمال، توزيع موسيقي أحمد عبد السلام.

أغاني ألبوم تامر حسني الجديد

وكان تامر حسني قد طرح مؤخرا ثلاث أغاني من ألبومه الجديد “لينا معاد” وهي ديو “المقص” رفقة المطرب الشعبي رضا البحراوي، وأغنية “ملكة جمال الكون” رفقة المطرب الشامي، بالإضافة إلى أغنية “حبيبي تقلان”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.