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رياضة

العراق يخسر من كوريا الجنوبية ويتأهل للملحق الآسيوي بتصفيات المونديال

منتخب العراق، فيتو
منتخب العراق، فيتو

خسر منتخب العراق، أمام منتخب كوريا الجنوبية، بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت، ضمن الجولة التاسعة من عمر منافسات المجموعة الثانية لتصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وضمن منتخب العراق  تواجده في الملحق الآسيوي بتصفيات المونديال.

وأحرز كيم جين كيو الهدف الأول لكوريا الجنوبية بعد استغلال عرضية متقنة حولها بتسديدة مباشرة في الشباك في الدقيقة 42.

ومع الدقيقة 82 أضاف المنتخب الكوري الهدف الثاني، ليحسم المواجهة لصالحه ويعزز موقعه في صدارة المجموعة.


وبهذه النتيجة أصبح المنتخب العراقي في المركز الثالث برصيد 12 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الأردن وكوريا الجنوبية، ليصبح مطالبًا بنتيجة إيجابية في الجولة الأخيرة لضمان مركز مؤهل أو الانتقال إلى الدور الرابع من التصفيات.

 

تشكيل منتخب العراق 


ويتواجد منتخبا فلسطين والعراق، في المجموعة الثانية، في المرحلة النهائية من تصفيات المونديال، بجانب منتخبات الأردن وكوريا الجنوبية والكويت وعمان.

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