مركز البحوث الطبية والطب التجديدى يوقع بروتوكول تعاون مع جامعة بنها الأهلية

فى إطار حرص القوات المسلحة على نقل وتبادل الخبرات العلمية والعملية ودعم الأنشطة البحثية مع مختلف الجامعات المصرية بما يسهم فى الإرتقاء بالمنظومة التعليمية , وقع اللواء طبيب محمد عبدالسلام الجوهرى مدير مركز البحوث الطبية والطب التجديدى والأستاذ الدكتور تامر سمير محمود رئيس جامعة بنها الأهلية بروتوكول تعاون فى مجال بناء قدرات الطلاب وأساسيات البحث العلمى.

المجالات العلمية والبحثية

يهدف البروتوكول إلى تحقيق التعاون المشترك بين الطرفين فى تنظيم العديد من ورش العمل وتبادل الزيارات وتنفيذ الدورات التدريبية للدارسين فى مختلف المجالات العلمية والبحثية , فضلًا عن الإستفادة من الخبرات المشتركة لكلا الجانبين.

حضر فعاليات توقيع البروتوكول عدد من ضباط مركز البحوث الطبية والطب التجديدى وعدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها الأهلية.

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