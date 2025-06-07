بينهم 4 دول عربية، برقية سرية تكشف خطة واشنطن لتنفيذ حظر السفر على 19 دولة

كشفت برقية دبلوماسية أمريكية عن التوجيهات التي أصدرتها وزارة الخارجية لسفاراتها حول كيفية تنفيذ حظر السفر الجديد الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب.



المصلحة الوطنية

ووقع البرقية وزير الخارجية ماركو روبيو، حيث تضمنت تعليمات محددة للمسؤولين القنصليين بشأن معالجة طلبات التأشيرات من الدول المشمولة بالحظر، مع الإشارة إلى أن بعض التفاصيل، مثل معايير "استثناء المصلحة الوطنية"، ستعلن لاحقا.

وبحسب البرقية، يتوجب على السفارات الأمريكية مواصلة جدولة طلبات التأشيرات ومعالجتها بشكل طبيعي، بما في ذلك الموافقة على الطلبات المؤهلة وطباعة التأشيرات، حتى دخول الحظر حيز التنفيذ في التاسع من يونيو الجاري.

وبعد ذلك التاريخ، سيتم رفض تأشيرات المتقدمين من الدول الـ19 المشمولة بالحظر إلا إذا استوفوا أحد شروط الاستثناء، كما سيتم إلغاء أي تأشيرة صادرة قبل هذا التاريخ ولم يتم تسليمها لصاحبها إلا في حال إثبات أحقيته بالاستثناء.

قائمة الاستثناءات

وتضم قائمة الاستثناءات حاملي الجنسية المزدوجة الذين يتقدمون بجواز سفر من دولة غير مشمولة بالحظر، إضافة إلى الدبلوماسيين والموظفين الحكوميين والعاملين في المنظمات الدولية وحلف الناتو، وكذلك بعض الرياضيين وأعضاء الفرق الرياضية.

كما تشمل الاستثناءات تأشيرات الهجرة العائلية المصحوبة بإثباتات واضحة للعلاقة الأسرية كالفحوص الجينية أو السجلات الطبية، إلى جانب حالات التبني وتأشيرات الهجرة الخاصة لموظفي الحكومة الأمريكية والأفغان العاملين معها، والأقليات المضطهدة في إيران، بالإضافة إلى حالات "المصلحة الوطنية" المعتمدة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرر منع رعايا 12 دولة من السفر إلى الولايات المتّحدة وفرض قيودًا على سفر رعايا سبع دول أخرى، في خطوة برّرها برغبته في "حماية" مواطنيه من "إرهابيين أجانب".

وقال البيت الأبيض في بيان إنّ الحظر سيدخل حيّز التنفيذ منذ 9 يونيو الجاري، لكن التأشيرات الصادرة قبل هذا التاريخ لن تلغى.

ويشمل القرار مواطني كلّ من أفغانستان، وبورما، وتشاد، وجمهورية الكونغو، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وهايتي، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان، واليمن.

تشديد القيود على مواطني 7 دول

أما الدول السبع المستهدفة بقيود على سفر رعاياها إلى الولايات المتحدة فهي بوروندي وكوبا، ولاوس، وسيراليون، وتوجو، وتركمانستان، وفنزويلا.

وبالنسبة إلى إدارة ترامب التي تنتهج سياسة صارمة للغاية في مكافحة الهجرة فإنّ إدراج هذه الدول على هذه القائمة يعود إلى افتقار هذه الدول إلى حكومات فعّالة وميل رعايا بعض منها إلى البقاء في الولايات المتّحدة بعد انتهاء صلاحية تأشيراتهم.

أما إيران فقد أدرجتها واشنطن على هذه القائمة بسبب دعمها "للإرهاب". ويُستثنى من هذه القيود حملة تأشيرات معيّنة والأفراد الذين "يخدم سفرهم إلى الولايات المتحدة المصلحة الوطنية".

وجاء الحظر عقب هجوم كولورادو الذي نفذه مواطن مصري دخل الولايات المتحدة بتأشيرة سياحية عام 2022، لكنه بقي بعد انتهاء صلاحية التأشيرة.

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