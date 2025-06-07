العثور على جثة شخص داخل شقته في الأميرية بعد بلاغ من الجيران

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة على جثمان شخص يعمل "قهوجي" داخل شقته بمنطقة الأميرية، وذلك بعد ورود بلاغ من الأهالي يفيد بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الوحدات السكنية بالمنطقة.

وعلى الفور، انتقلت قوة من قسم شرطة الأميرية إلى محل البلاغ، حيث تبين بعد فتح باب الشقة العثور على الجثمان في حالة تحلل جزئي.

وأفادت المعاينة الأولية أن الوفاة قد مضى عليها نحو ثلاثة أيام، ما تسبب في صدور الرائحة التي أثارت شكوك السكان ودفعهم لإبلاغ الجهات المعنية.

وكشفت التحريات الأولية أن المتوفى كان يقيم بالشقة برفقة شقيقه، وأنه لا توجد آثار عنف أو شبهة جنائية واضحة داخل الشقة.

وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت بدورها انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وتحديد سبب الوفاة بدقة.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة بالكامل، وسماع أقوال الشهود والجيران.

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