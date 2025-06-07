السبت 07 يونيو 2025
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حوادث

إصابة 8 أشخاص إثر انقلاب تروسيكل ببني مزار بالمنيا

إصابة 8 أشخاص إثر
إصابة 8 أشخاص إثر انقلاب تروسيكل ببني مزار بالمنيا

 أصيب 8 أشخاص إثر انقلاب تروسيكل في إحدى قرى مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

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إصابة 8 أشخاص إثر انقلاب تروسيكل ببني مزار بالمنيا

 تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب تروسيكل أمام قرية صندفا التابعة إداريا لمركز بني مزار شمال محافظة المنيا.

مركز بني مزار شمال محافظة المنيا

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية بالمنيا، إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 8 أشخاص في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

 مستشفى التكامل بالشيخ فضل

تم نقل المصابين إلى مستشفى التكامل بالشيخ فضل لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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