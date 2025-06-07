إنقاذ شاب من إصابات خطيرة في مستشفى ملوي التخصصي بالمنيا

استقبلت طوارئ مستشفى ملوي التخصصي، جنوب محافظة المنيا شابًا في العقد الثالث من عمره، كان يعاني من حالة حرجة نتيجة تعرضه لحادث طلق ناري خرطوش بالبطن.

وأدى هذا الحادث إلى إصابات متعددة في منطقة البطن، مع اشتباه في إصابة الوريد المغذي للطرف السفلي، وكذلك اشتباه في إصابة المثانة ونزيف شديد من أماكن دخول الخرطوش.

نزيف داخلي وإصابات في الأمعاء

وتم إدخال المريض إلى غرفة العمليات مباشرة، حيث قام الفريق الطبي بإجراء استكشاف للبطن، وتبين وجود نزيف داخلي وإصابات في الأمعاء ومساريقا البطن.. استمر العمل الجراحي لمدة خمس ساعات، حيث بذل أطباء الجراحة والتخدير جهودًا كبيرة للحفاظ على حياته.

مستشفى ملوي التخصصي

المريض في حالة جيدة ويتم متابعته من قبل أطباء الجراحة بالمستشفى، ويُعرب الدكتور أحمد عمر، مدير مستشفى ملوي التخصصي، عن شكره وتقديره للجهود المبذولة من جميع أفراد الطاقم الطبي، أطباء التخدير والتمريض من بينهم الدكتور محسن صادق، استشاري الجراحة العامة، والدكتور مينا فايز، طبيب مقيم جراحة عامة، كيرلس جمال- طبيب مقيم جراحة عامة والدكتور أبانوب خليل، طبيب مقيم جراحة عامة، تحت إشراف، الدكتور طارق عبد القادر، رئيس قسم الجراحة العامة.

وكان من بين أطباء التخدير: الدكتور مايكل أسامة أخصائي التخدير، الدكتور أحمد إبراهيم، أخصائي التخدير، آية نبيل فني تخدير، وهند نبيل، فني تخدير، تحت إشراف الدكتور سلمان حمدي، رئيس قسم التخدير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.