مدمن ينهي حياة والده بالمنيا

في حادث مأساوي، قام مدمن مخدرات بقتل والده باستخدام أداة حادة في إحدى قرى مركز مغاغة شمال محافظة المنيا، تم نقل جثة الضحية إلى مشرحة المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة.

تلقى قسم الشرطة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع الحادث، حيث انتقلت على الفور سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، تبين أن المدمن، الذي يُدعى "ع. م"، قد أقدم على قتل والده.

تم نقل الجثة إلى المشرحة، كما تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للبدء في التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.