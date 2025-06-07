السبت 07 يونيو 2025
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حوادث

مدمن ينهي حياة والده بالمنيا

مدمن يقتل والده بالمنيا
مدمن يقتل والده بالمنيا

في حادث مأساوي، قام مدمن مخدرات بقتل والده باستخدام أداة حادة في إحدى قرى مركز مغاغة شمال محافظة المنيا، تم نقل جثة الضحية إلى مشرحة المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة.

تلقى قسم الشرطة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع الحادث، حيث انتقلت على الفور سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، تبين أن المدمن، الذي يُدعى "ع. م"، قد أقدم على قتل والده.

تم نقل الجثة إلى المشرحة، كما تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للبدء في التحقيقات.

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