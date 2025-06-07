السبت 07 يونيو 2025
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أخبار مصر

الأرصاد تحذر من طقس ثالث أيام عيد الأضحى

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأحد بالتزامن مع  ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، حيث يسود طقس شديد الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء

موجة حارة ورياح واضطراب ملاحي، تحذير من حالة الطقس ثاني أيام عيد الأضحى المبارك

شديد الحرارة، حالة الطقس ثاني أيام عيد الأضحى المبارك


 

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس  شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى مائلا للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على شمال الصعيد وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة الصغرى:  23

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:38

درجة الحرارة الصغرى: 26

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة الصغرى: 23

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:42

درجة الحرارة الصغرى:26

 

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