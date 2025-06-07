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البابا تواضروس يلتقي شباب الإسكندرية بمنتدى كنيسة العذراء بسموحة يوليو المقبل

الاسكندريه
الاسكندريه

 يلتقي البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يوم الأربعاء 2 يوليو المقبل، بشباب الإسكندرية ضمن فعاليات منتدى شباب الإسكندرية 2025، في دورته الخامسة، والذي تستضيفه كنيسة العذراء مريم والقديس يوسف النجار بمنطقة سموحة شرق الإسكندرية.

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ويُعد هذا اللقاء الروحي الكبير أحد أبرز محطات المنتدى الذي ينعقد على مدار ثلاثة أيام متتالية، حيث يشهد المنتدى هذا العام مباركة وحضور قداسة البابا تواضروس الثاني، في تواصل مباشر ومفتوح مع شباب الكنيسة، في ظل حرصه الدائم على دعم الشباب الأرثوذكسي وتقديم التوجيه الروحي لهم.

وأوضح القس كيرلس رشدي، كاهن كنيسة العذراء مريم والقديس يوسف النجار بسموحة، في بيان رسمي، أن المنتدى سيبدأ فعالياته يوم 1 يوليو المقبل بافتتاح روحي يقدمه القمص بولس جورج، أحد أبرز الآباء المتخصصين في خدمة الشباب، ويُختتم المنتدى بعظة روحية يقدّمها نيافة الحبر الجليل الأنبا بافلي، أسقف عام كنائس المنتزه بالإسكندرية.


وأشار القس كيرلس إلى أن المنتدى هذا العام يحمل عنوانًا عميقًا يتمحور حول التحديات المعاصرة التي تُبعد الشباب عن الحياة الروحية، حيث يستعرض المشاركون رسائل روحية من سفر حزقيال، الإصحاح الثامن، لتسليط الضوء على رموز العبادة الزائفة ومقارنتها بما يعيشه الشباب من انشغالات ومغريات في العصر الحديث.


وأوضح أن المنتدى يتضمن فقرات شبابية متنوعة، إلى جانب عروض كورال متميزة تتناسب مع اهتمامات الشباب، وتسهم في ترسيخ الرسالة الروحية بأسلوب عصري محبب.

وأكد أن الدعوة مفتوحة لجميع شباب كنائس الإسكندرية للمشاركة في هذا الحدث الروحي الفريد، الذي يجمع بين التأمل الروحي، والنقاش المفتوح، في أجواء محبة وشركة روحية تجمع الشباب تحت رعاية الكنيسة.

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البابا تواضروس الثاني الكرازة المرقسية شباب الاسكندرية

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