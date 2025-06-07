ظهير برشلونة مطلوب في الدوري الإنجليزي

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، عن رغبة نادي وولفرهامبتون الإنجليزي، في الحصول على أحد لاعبي فريق برشلونة الإسباني في الميركاتو الصيفي الجاري.

برشلونة يسعى لاستعادة جريمالدو

وترددت أنباء قوية حول رغبة برشلونة في استعادة لاعبه أليكس جريمالدو، ظهير أيسر فريق باير ليفركوزن، بداية من الموسم المقبل.

وولفرهامبتون مهتم بضم جيرارد مارتن

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن وولفرهامبتون مهتم بالتعاقد مع جيرارد مارتن، ظهير أيسر برشلونة، بداية من الموسم المقبل.

وقدم مارتن مباريات مميزة مع برشلونة، بعد أن حصل على فرصة للمشاركة جراء إصابة أليخاندرو بالدي.

ومع ذلك، فإن برشلونة لن يتحرك نحو جريمالدو، قبل التخلص من جيرارد مارتن، خاصة أن الفريق ليس بحاجة لأكثر من ظهيرين في اليسار.

أرقام جيرارد مارتن مع برشلونة

ولعب جيرارد مارتن 42 مباراة هذا الموسم، بواقع 28 مباراة في الدوري الإسباني، و8 في دوري أبطال أوروبا، و5 في الكأس (بما في ذلك النهائي ضد ريال مدريد) ومباراة واحدة في كأس السوبر، وسجل هدفًا واحدًا وقدم ست تمريرات حاسمة.

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