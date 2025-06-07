نجم ميلان يطلب الرحيل والإدارة تشترط 70 مليون يورو

كشفت صحيفة سكاي سبورت أن الدولي البرتغالي رافائيل لياو أبدى رغبته في الرحيل عن كبير إيطاليا إي سي ميلان.

لياو يطلب الرحيل

قال الإعلامي فلوريان بلوتنبيرج ان لياو أبلغ إدارة نادي ميلان بقراره النهائي.

لياو

وتابع: "ميلان لن يترك رافائيل لياو ليغادر مجانًا، حيث أن النادي يرغب في الأقل في ضمان 70 مليون يورو من عمليته بيعه".

وأضاف: "لياو مدرج على قائمة بايرن ميونخ، كانت هناك اتصالات ومكالمات هاتفية، ولكن لا شيء مُتقدم أو مُحدد حتى الآن".

وشدد أن العملاق البافاري لا يُحضّر حاليًا أي عرض، لكنه يدرس مجموعة من الخيارات لتعويض رحيل ليروي ساني وكومان كينجسلي.

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