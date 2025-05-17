وردة الجزائرية.. 13 عامًا على رحيل أميرة الطرب العربي.. قدمت مع زوجها بليغ حمدي أشهر أغانيها.. شاركت في بطولة 5 أفلام سينمائية.. وهذا موقفها من مصر

وردة الجزائرية ، الملقبة بـ "أميرة الطرب العربي" كانت تملك صوتا قويا جميلا، غنت لكبار الملحنين والشعراء، واصطدمت برؤساء مصر حتى منعت سنوات طويلة من دخول مصر، من اشهر أغانيها “العيون السود” و“فى يوم وليلة”، قدمت مع بليغ حمدى بعد زواجها منه أشهر أغنياتها، وقدمها المنتج حلمى رفلة للسينما فى فيلم غنائى، ورحلت فى مثل هذا اليوم عام 2012.

ولدت المطربة وردة فتوكى الشهيرة بـ وردة الجزائرية عام 1939، من أم لبنانية وأب جزائرى، عملت بالغناء منذ كانت طفلة في السابعة من عمرها، وتعلمت الغناء على يد الملحن التونسى الصادق ثريا فكانت تؤدى فقرة خاصة فى الملهى الذى كان يمتلكه والدها فى باريس، بتقديم أغنيات عبد الوهاب وأم كلثوم.

ابنة بلد المليون شهيد

عرف عن وردة التى قدمت من الجزائر، بلد المليون شهيد، حبها الشديد لبلادها، فقد قالت: “ولدت للآسف في باريس مهد الاستعمار، مما زاد حقدي عليهم، وذلك لظروف عمل والدي بالتجارة هناك، وكنا نملك هناك فندقا وملهى إلا أن وجودنا في باريس مكننا من تقديم أكبر مساعدة لأبناء بلدنا، فقد كنا ممنوعين من دخول الجزائر؛ لأن شقيقي كان متهما بتهريب الأسلحة إلى المجاهدين، ونتيجة لذلك أيضا أغلق الفرنسيين الفندق، واعتبروه مركزا لجيش التحرير الجزائري، اضطررنا إلى إغلاق الملهى أيضا، عدت بعدها إلى الجزائر”.

المظ وعبد الحامولى كانت البداية

قادت الصدفة وردة الجزائرية للغناء فى مصر بعد أن اكتشفها الفنان الجزائرى أحمد التيجانى فقدمها فى الإذاعة الفرنسية الموجهة إلى العرب فى شمال افريقيا ونجحت، وعندما بلغت السابعة عشرة سافرت إلى بيروت مرة أخرى وغنت هناك فى ملهى طانيوس، وكان الموسيقار محمد عبد الوهاب موجودا فى إحدى الحفلات وعندما سمعها تغنى أعمال أم كلثوم نصحها بالحضور إلى مصر وحكى عنها للمنتج حلمى رفلة الذى كان يستعد لانتاج فيلم (ألمظ وعبده الحامولى) واختارها لبطولة الفيلم.

وردة الجزائرية

ونظرا لجمال صوتها فى أغنيات فيلم ألمظ وعبده الحامولى اختارها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لتكون ضمن فريق غناء نشيد (وطنى حبيبى وطنى الأكبر) وطلب من موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب إدراجها ضمن مطربى النشيد،وبدأت وردة الجزائرية طريق الشهرة في مصر.

مصر هى نبض قلب وردة

عشقت وردة الجزائرية مصر وكانت تقول عنها دائما “مصر هي نبض قلبي، ولو ابتعدت عن مصر لتوقف قلبي عن النبض” ومن هنا غنت لمصر الكثير من الأعمال، وكانت من أوائل الفنانين الذين غنوا في الساعات الأولى لعبور القوات المسلحة خط بارليف في حرب 1973، وفي إصرار على مشاركتها بالغناء في الحدث العظيم ذهبت إلى مبنى ماسبيرو وبصحبتها الملحن بليغ حمدي، والشاعر عبد الرحيم منصور، وأصرت على تسجيل أغنيتي “وأنا ع الربابة باغنى”، و"بسم الله الله أكبر"، التي ألهبت حماس الجنود على الجبهة والجماهير في بيوتهم، وزاد على ذلك أنها تنازلت عن أجرها في هذه الأغانى.



عرفت وردة فى البداية بأغنياتها فى فيلم المظ وعبده الحامولى وهى (روحى وروحك حبايب، يانخلتين فى العلالى، اسال دموع عينيا )، لكن صادف صوتها النجاح والشهرة بعد أن لحن لها رياض السنباطى أغنية " لعبة الأيام " التى كانت بداية قوية فى طريقها قدمت بعدها أجمل الأغنيات منها (أوقاتى بتحلو، العيون السود، ومالى وأنا مالى بالأحزان أنا مالى، مستحيل، خليك هنا بلاش تفارق، اشترونى وازرعوا فى القلب وردة، وفرحانة، فى يوم وليلة، حكايتى مع الزمان، أوقاتى بتحلو)، وغيرها، وكانت آخر أعمال وردة الجزائرية أغنية "أيام" التى قدمتها عام 2009 من خلال ألبوم "اللى ضاع من عمري" الذى طرح بالأسواق قبل رحيلها بشهور قليلة وهو للشاعر مروان خورى.

5 أفلام انتهت بصوت الحب



قدمت وردة للسينما عددا قليلا من الأفلام لم يتعد الخمسة بدأتها بفيلم “ألمظ” وعبده الحامولى مع الفنان عادل مأمون لأول مرة فى السينما، تبعته بأفلام (أميرة العرب، آه ياليل يازمن، حكايتى مع الزمان)، وكان آخرها صوت الحب مع حسن يوسف.



أحب الجمهور باختلاف طبقاته صوت وردة، فاستمع إليها المثقف والعامل والطالب، والفقير والغنى والعاشق والمجروح، فكانت صوتا لكل عربى، ووصف وردة الملحن حلمى بكر بالصوت الرنان وهى تلميذة عبد الوهاب التى صقلها بليغ حمدى وقال عنها عمار الشريعى: صوت رنان والغناء عندها هو الحياة.

وردة الجزائرية فى مجدها



نجحت وردة الجزائرية فى مواكبة العصر حين طورت من أغانيها وقدمتها في شكل جديد حين غنت جرب نار الغيرة ففتحت الباب بالتعاون مع الملحنين والشعراء الشباب كما قدمت أغنية "بتونس بيك" من ألحان صلاح الشرنوبى.

اصطدمت وردة الجزائرية بالسلطة فى عهد الرؤساء السابقين جمال عبدالناصر وأنور السادات وحسنى مبارك حيث أشيع حولها عدد من القصص التي تؤكد علاقتها بالمشير عبد الحكيم عامر الأمر الذي جعل البعض يتهمها بأنها أحد أسباب نكسة 67 فمنعها عبد الناصر من دخول مصر، ثم سمح لها السادات بدخول مصر والغناء مرة ثانية.

دفنت بالجزائر بناء على وصيتها

أصيبت وردة بمرض بالكبد وفي عام 1998 أجرت عملية زرع كبد ونقل إليها كبد أحد الأشخاص المتوفين الأمر الذي أثار جدلا وقتها حول مدى جواز نقل الأعضاء بين المتوفين والأحياء ورحلت فى مثل هذا اليوم 17 مايو عام 2012 إثر أزمة قلبية ودفنت في الجزائر بناء على وصيتها لتكون وسط أبنائها فى نهاية المطاف.

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