ماس كهربائي، سبب حريق شقة سكنية في باب الشعرية
كشفت المعاينة الأولية لحريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق الأرضي بأحد العقارات مكون من 5 طوابق بمنطقة باب الشعرية، أن ماسا كهربائيا وراء نشوب الحريق داخل الشقة.
ونجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة باب الشعرية.
ويقوم رجال الإطفاء بإجراء عمليات التبريد منعا لتجدد اشتعال النيران مرة آخرى.
حريق شقة سكنية بباب الشعرية
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل داخل شقة سكنية بالطابق الأرضي بأحد العقارات مكونة من 5 طوابق بدائرة قسم شرطة باب الشعرية وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.
وتم فرض كردون أمن بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتدادة وتمت عملية إخماد الحريق.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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