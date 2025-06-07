تحرير 10 محاضر مخالفات بالمخابز البلدية في الإسكندرية

تابعت غرفة العمليات الرئيسية بمديرية تموين الإسكندرية بقيادة المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، أعمال غرف العمليات الفرعية بكل إدارة تموينية، وكذلك إدارة الرقابة بالمديرية، وذلك تزامنا مع أيام عيد الأضحى المبارك

وأعلن مركز الإعلام والاتصال السياسى للمديرية برئاسة المهندس محمود القلش نتائج مجهودات الحملات الرقابية للإدارات الفرعية

والتى تمثلت فى تحرير محضرين توقف مخبزين بلدى بدون إذن مسبق من التموين، وتحرير ٤ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات الفنية، وتحرير محضرين عدم نظافة أدوات العجين، وتحرير محضر عدم وجود لوحة بيانات لأحد المخابز البلدية، وتحرير محضر عدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين

كما تم تحرير محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع التموينية لبقال تموينى، وتحرير محضر توقف محطة تموين سيارات عن العمل بدون إذن مسبق من التموين، وتحرير محضرين عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات

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