الأتوبيس النهري بالمنصورة ينظم رحلة لأطفال دار المساعي للأيتام احتفالا بعيد الأضحي (صور)

نظمت شركة الأتوبيس النهري بالمنصورة، اليوم السبت، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، رحلة نيلية ترفيهية، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، لأطفال دار المساعي للأيتام، امتدت من مرسى أم كلثوم أمام ديوان عام المحافظة، وحتى مرسى جامعة المنصورة والعودة.

وقام الأطفال خلال الرحلة بالاحتفال بالعيد بالألعاب ورددوا الأغاني والأناشيد واللعب بالبالونات والمسابقات الفنية، وتشاركوا الألعاب والضحكات، مع مسئولي الرحلة في مشهد يعكس مشاعر الألفة والأبوة والاهتمام، وقاموا خلال الرحلة الترفيهية في النيل بالتعرف على معالم مدينة المنصورة على ضفتي النيل، وذلك بحضور الدكتورة هالة عبد الرزاق وكيل وزارة التضامن، ومشرفي دار المساعي.

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