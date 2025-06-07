علي معلول يروج لفيلم 7Dogs بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز (فيديو)

نشر تركى آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفية، ومنتج فيلم الكلاب السبعة 7Dogs مقطع فيديو لـ على معلول لاعب نادي الأهلى السابق وهو يروج للعمل.

على معلول فى 7dogs

وقال معلول خلال المقطع الترويجي لـ7dogs: أنا مش في الفيلم.. بس هتفرج عليه..

و مؤخرا.. طرح تركي الشيخ البوستر الرسمي للفيلم الجديد للنجمين أحمد عز وكريم عبد العزيز، والمعنون بـ 7dogs.

وأرفق تركي البوستر الرسمي للعمل بتعليق: “هيكون نقلة في تاريخ السينما إن شاء الله”.

فيلم كريم عبد العزيز وأحمد عز

the seven Dogs أول فيلم يتم تصويره في إستديوهات الحصن بالمملكة العربية السعودية، وسبق أن كشف المستشار تركي آل الشيخ عن ميزانية هذا العمل، مؤكدًا أن ميزانيته تجاوزت 40 مليون دولار.

وأعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، إلغاء استكمال العمل على فيلم "The Seven Dogs"، الذي كان من المقرر أن يقوم ببطولته النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز .

فيلم The Seven Dogs تدور أحداثه في مزيج من الإثارة والتشويق والأكشن، كتب له القصة المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية بالمشاركة مع فريق Big Time، سيناريو وحوار محمد الدبّاح، ومن إخراج العالميين بلال وعادل المعروفين بأعمالهما المتميزة، وأحدثها الفيلم الهوليوودي الشهير Bad Boys 3.

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